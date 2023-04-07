竹市擁3成客家人口 出版《亻厓个新竹》客家文化套書

新竹市擁有3成客家人口，市府近年展開《亻厓个新竹》客家文化系列套書出版計畫，內容以客語字及華語共同書寫，近日出版套書第4本《豐美之城：宜居新竹日日靚》，宣告完成全套套書製作，希望讀者從中理解客家語文、認識新竹歷史沿革，進而提升家鄉認同感。

新竹市總人口數約45萬人，很多人不知道，客家族群人口約13.6萬人，占約全市總人口比例30.4%，其中東區及香山區列為「客家重點發展區」，屬都會型客家聚落。

新竹市政府近年為鼓勵多元文化互動與母語學習，由文化局著手出版客家文化系列套書，系列套書最終本《豐美之城：宜居新竹日日靚》，內容延續第3本《我城新象：摩登新竹跈風行》故事軸線，撰寫1930至1980年期間新竹城市發展與多元族群互動。

文化局長錢康明說，《亻厓个新竹》客家文化系列套書以青少年為目標讀者，內容針對新竹市沿革進行文獻爬梳，套書第1本《竹城少年》曾與「戲偶子劇團」合作，將故事內容改編客語布袋戲「阿元牯回家」，完成20場次校園巡演，扎根客家語言文化。

套書第2本《九降風起》介紹新竹開墾歷程與族群關係，以描寫客家族群與閩南、平埔族及原住民交流互動為主軸，刻畫出新竹城市建設與開發；第三本《我城新象：摩登新竹跈風行》，以1895年至1930年為時代背景，講述故事主角客家籍阿風牯、閩南籍光仔及道卡斯族阿慧3人的友誼互動。

市長高虹安市長說，全套《亻厓个新竹》客家文化系列套書，將提供新竹市國小、國中鄉土文化教學教材使用，針對書中場景描繪，市府也將研議結合導覽走讀，辦理特色小旅行，走訪書中景點，更讓客語文化走入民眾生活日常。