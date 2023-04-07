快訊

搭捷運可以「露臉」了 4月17日起公共運輸免強制戴口罩

前員工爆料！特斯拉「車載鏡頭影片」大量外流 車主全裸影片瘋傳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市擁3成客家人口 出版《亻厓个新竹》客家文化套書

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府出版《亻厓个新竹》客家文化系列套書第4本《豐美之城：宜居新竹日日靚》，封面以主角秀娣的現代女性樣貌，呈現竹市的嶄新時代感。圖／竹市文化局提供
新竹市政府出版《亻厓个新竹》客家文化系列套書第4本《豐美之城：宜居新竹日日靚》，封面以主角秀娣的現代女性樣貌，呈現竹市的嶄新時代感。圖／竹市文化局提供

新竹市擁有3成客家人口，市府近年展開《亻厓个新竹》客家文化系列套書出版計畫，內容以客語字及華語共同書寫，近日出版套書第4本《豐美之城：宜居新竹日日靚》，宣告完成全套套書製作，希望讀者從中理解客家語文、認識新竹歷史沿革，進而提升家鄉認同感。

新竹市總人口數約45萬人，很多人不知道，客家族群人口約13.6萬人，占約全市總人口比例30.4%，其中東區及香山區列為「客家重點發展區」，屬都會型客家聚落。

新竹市政府近年為鼓勵多元文化互動與母語學習，由文化局著手出版客家文化系列套書，系列套書最終本《豐美之城：宜居新竹日日靚》，內容延續第3本《我城新象：摩登新竹跈風行》故事軸線，撰寫1930至1980年期間新竹城市發展與多元族群互動。

文化局長錢康明說，《亻厓个新竹》客家文化系列套書以青少年為目標讀者，內容針對新竹市沿革進行文獻爬梳，套書第1本《竹城少年》曾與「戲偶子劇團」合作，將故事內容改編客語布袋戲「阿元牯回家」，完成20場次校園巡演，扎根客家語言文化。

套書第2本《九降風起》介紹新竹開墾歷程與族群關係，以描寫客家族群與閩南、平埔族及原住民交流互動為主軸，刻畫出新竹城市建設與開發；第三本《我城新象：摩登新竹跈風行》，以1895年至1930年為時代背景，講述故事主角客家籍阿風牯、閩南籍光仔及道卡斯族阿慧3人的友誼互動。

市長高虹安市長說，全套《亻厓个新竹》客家文化系列套書，將提供新竹市國小、國中鄉土文化教學教材使用，針對書中場景描繪，市府也將研議結合導覽走讀，辦理特色小旅行，走訪書中景點，更讓客語文化走入民眾生活日常。

竹市府文化局指出，民眾若對《亻厓个新竹》客家文化系列套書《竹城少年》、《九降風起》、《我城新象：摩登新竹跈風行》、《豐美之城：宜居新竹日日靚》有興趣可至新竹市文化局圖書館各分館借閱。

新竹市政府出版《豐美之城：宜居新竹日日靚》書中輔以歷史大視窗、插畫地圖註解，讓讀者了解新竹的重要據點與地理變化。圖／竹市文化局提供
新竹市政府出版《豐美之城：宜居新竹日日靚》書中輔以歷史大視窗、插畫地圖註解，讓讀者了解新竹的重要據點與地理變化。圖／竹市文化局提供

新竹 客家文化 文化局

延伸閱讀

全中運4/22開幕 新竹縣府：賽場全面驗收就位

新竹國小附幼暨振興市民活動中心今動工 拚明年9月完工

黨主席朱立倫親邀 竹市前議長鄭成光重返國民黨團運作

影／陸方「海巡06」行動轉趨活躍 我方新竹艦海上監控

相關新聞

美福倉儲大火空汙罰款被撤銷 鄭文燦：桃市府可再開罰

桃園美福倉儲去年3月10日發生大火，影響周邊居民，桃園市政府事後依廢清法及空汙法開罰600萬元，但經訴願，環保署撤銷其中...

百里侯100天體檢／捷運綠線通車再延3年 桃前市府騙市民？

桃園市前市長鄭文燦卸任前表示捷運綠線拚116年全線通車，市議員凌濤、錢龍、陳美梅、黃婉如、林政賢等國民黨籍議員人今天上午...

竹市擁3成客家人口 出版《亻厓个新竹》客家文化套書

新竹市擁有3成客家人口，市府近年展開《亻厓个新竹》客家文化系列套書出版計畫，內容以客語字及華語共同書寫，近日出版套書第4...

頭份儲能場設置案引發民眾疑慮 縣府會勘要求停工

有業者在苗栗縣頭份市設置儲能設備，但未依規定申請即先行施工，引起副議長張淑芬及鄉親關切，陳情擔心影響居住安寧和公共安全，...

桃園市幸福路延伸計畫不幸福？市府遭批助建商犧牲交通

桃園市前市府計畫延伸桃園區幸福路跨南崁溪至中正路，內政部都委會專案小組下周二（11日）要討論延伸工程案。在地居民與土地要...

全台獨家專賣！ 苗栗縣通霄鎮農會彩虹玉米搶鮮上市

苗栗縣通霄鎮農會推廣的彩虹玉米，長期以來深受消費者青睞，今年新增的第二產銷班，栽植區域擴增到苑裡、大甲地區，首批產出玉米...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦