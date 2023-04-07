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全中運4/22開幕 新竹縣府：賽場全面驗收就位

中央社／ 新竹縣7日電

112年全國中等學校運動會4月22日到27日將在新竹縣舉行，縣府今天表示，已完成最後一個賽場滑輪溜冰場地驗收，賽場全數就位，原訂今天辦滑輪溜冰測試賽，但遇雨延期。

新竹縣政府今天舉辦全國中等學校運動會記者會指出，賽事將在4月22日至27日登場，新竹縣長楊文科出席表示，邀請民眾前來為選手加油，也可品嚐竹縣在地美食，暢遊竹縣。記者會現場也設有為全中運設計的文創展示區，如運動頭巾、襪子、鑰匙圈等。

針對賽事場地問題，教育局長楊郡慈向中央社記者表示，經由中華民國滑輪溜冰協會與競賽小組建議，在湖口王爺壟運動公園的滑輪溜冰場進行賽前最後階段進行整修，以避免場地鋪面受到天氣的影響，而工程在4月1日已完成改善後驗收，原訂今天要辦理測試賽，但因下雨暫停延後。

楊郡慈表示，滑輪溜冰場地在4月20日至21日開放為賽前練習，4月22日到24日是正式比賽。

記者提問，全中運日前因網球資格賽場地問題造成球員受傷情形，後有信號干擾發生跆拳道對打項目的電子護具系統等狀況，對此，楊郡慈說，場地已全面完成驗收，而比賽項目器材廠商、裁判長與競賽小組在賽前皆已完成器材測試，同時也有電信警察進駐等，確保選手競賽安全。

全國中等學校運動會將舉辦田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟網、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球等20個必辦項目，以及滑輪溜冰1個選辦項目。

運動 新竹 記者會

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