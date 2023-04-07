桃園市幸福路延伸計畫不幸福？市府遭批助建商犧牲交通

桃園市前市府計畫延伸桃園區幸福路跨南崁溪至中正路，內政部都委會專案小組下周二（11日）要討論延伸工程案。在地居民與土地要被徵的地主、反迫遷等團體今天上午到市政府陳情，指出全案有爭議，要求市府先向中央撤案，與地方實質溝通，檢討計畫。

桃園市政府新工處副處長洪嘉潞出面接下陳情書，將研議民眾訴求。

反迫遷連線執行委員田奇峰等人表示，幸福路穿過經國重劃區，前市府計畫30米路幅往南延伸，穿越南崁溪南側農地至中正路，同時銜接捷運G12站，延伸路段會徵收土地。內政部都委會先前審查時，要求補充說明道路開闢急迫及必要性，且須與地方民眾溝通協調，達成具體共識。新工處去年5月開座談說明會時，當時承諾將通盤檢視計畫「不會原封不動往內政部送」，新計畫完成後會再開座談會或說明會溝通，想不到沒一年，市府把幾乎沒變動的方案再送內政部審議。

田奇峰說，民眾指計畫道路南側250公尺已經有20多公尺寬的莊敬路平行，開延伸道路缺乏必要性，也就沒必要徵收民地；在地居民質疑，幸福路延伸案只是為了舒緩經國特區建商賣屋的壓力，不能說房子賣不好，怪道路沒開好。如果幸福路真有延伸需求，應該開闢步行、自行車通道和路幅不寬的陸橋，跨南崁溪後接東側同安街而非中正路。

田奇峰強調，市政府應該採人本交通的設計，不減人潮流動，但是更能讓經國特區免於行車噪音、廢氣和危險的衝擊，說不定會讓房子賣更好；如果依照目前計畫執行，不但要徵收民地，而且加重中正路車流量負荷，周邊交通壅塞更嚴重，也會帶給南崁溪生態無可回覆的傷害。

在地居民呂培瑲沈痛陳，政府這些年來多次以公共建設為名，徵收他從父母傳承下來的土地，原本一塊一甲多的農地，最初為開設中正路，不但都市公展圖與徵收計畫不符，導致徵收面積大幅增加，土地被徵收了5分；以後又因藝文特區填埤塘，斷了農田水源，讓他良田變旱地；3年前逢捷運G12站徵地，現在，遇到幸福路延伸又要徵收他的土地，想到未來連僅存的老家房子都要被區段徵收當成專區，原本完整的農地被切割的支離破碎，所剩無幾，要他這個農家子弟情何以堪。

在地居民洪先生認為，幸福路延伸是個錯誤且危險的設計，目前中正路非假日早晚上下班時段天天都塞車，一旦幸福路延伸接到中正路，春日路、經國路幹線部分車流從幸福路延伸線匯入中正路，一定更塞。居民李建宏表示「步行城市」是現代都市規畫的主流，捷運站的周邊首要應做的是如何建造步行道、製造連通步道、提供步行導向標誌、建造無障礙通道等等。桃園市政府空有捷運硬體與工程思維，卻沒有配套的「步行城市」願景與「人本交通」的計畫，取而代之是擠入更多更大的馬路。

李建宏指出政府，政府的道路與捷運建設是相互矛盾的邏輯，既然已投入大量資源於綠色捷運TOD站，應用政策支持減少車流量，減少私家車與個人式的能源運具的使用，但幸福路延伸中正路，不只帶來更擁塞的交通問題和危險，是最壞的示範。這凸顯顯桃園市政府都發局、交通局、捷運局各自為政，全然沒有綠色永續大眾運輸系統的整體規劃。李建宏質疑桃園交流道已分流春日路經國路車流，幸福路延伸中正路還來連成迴圈，反而造成中正路阻塞，到底解決什麼問題？