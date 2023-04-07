全台獨家專賣！ 苗栗縣通霄鎮農會彩虹玉米搶鮮上市

苗栗縣通霄鎮農會推廣的彩虹玉米，長期以來深受消費者青睞，今年新增的第二產銷班，栽植區域擴增到苑裡、大甲地區，首批產出玉米近日搶鮮上市，第二產銷班長方宏豪表示，去年試種後發現，彩虹玉米產值比水稻多好幾倍，很有信心再增加種植面積。

彩虹玉米是由農委會農業試驗所育成，「台農5號」黑糯玉米則是通霄鎮農會長年推廣的當地特色雜糧作物，由於通霄鎮農會自 2009 年向農業試驗所購買栽種專屬權，並連續取得5年品種權，目前全台只有通霄鎮農會專賣正宗的彩虹玉米好滋味。

通霄鎮農會推廣長李定芳表示，「台農 5 號」專屬權今年又到期了，目前農試所正在公告中，他們也正在著手重簽作業，希望能順利繼續奪下種源。

她表示，第二產銷班是從去年中開始籌組，今年初正式投產，擴大栽植面積達12公頃，是彩虹玉米的新生產力，未來貨架上的鮮質玉米將全年不中斷，供應給消費者。