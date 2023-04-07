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竹東中壢間公車擬停駛 沿線台三線居民喊不便

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
杜文中（左2）指出新竹客運5634路線計畫停駛，希望竹縣府用替代方案照顧偏鄉居民。圖／杜文中團隊提供
杜文中（左2）指出新竹客運5634路線計畫停駛，希望竹縣府用替代方案照顧偏鄉居民。圖／杜文中團隊提供

行駛於新竹竹東與桃園中壢之間的新竹客運5634路線，因客運業缺工及載客量下降，今年初班次已大幅減少，更計畫砍掉路線，地方居民反映現在每天僅剩4班車，出入十分不便，前縣議員杜文中今會同新竹縣府交旅處、新竹區監理所前往會勘，希望以替代方案讓居民出行權益不受影響。

新竹客運5634路線往來中壢與竹東之間，途經關西及橫山等地，路線大致經由台3線行駛，平假日目前僅剩3到5個班次，甚至未來可能停駛，對於出入皆大多靠公車的沿線居民來說十分不便。

杜文中今邀集新竹縣府交旅處、新竹區監理所及鄉民代表進行實地勘查受影響的橫山鄉沙坑村；沙坑村長鍾文生表示，從關西開始，經過沙坑村到力行村後，才有觀光巴士，這邊早期1小時4班車到現在1天只有4班車，交通真的很不方便。

杜文中表示，以現在新竹縣的交通問題，在偏鄉地區關西、橫山、竹東、峨嵋、北埔等地，平均4小時才有1班公車，讓偏鄉地區早上出門去關西或竹東都很不方便，7點出門，往往都要到中午才有公車可以回家，而且若搭乘計程車來往一趟約需600到1000元，這對居民不管是就醫或採買都是一個經濟負擔。

新竹區監理所表示，目前5634路線是由新竹客運在經營，但有計畫停駛，如果竹縣府交旅處這邊對台3線另有路線規畫，監理所這邊也歡迎，並配合新的市區路線，服務關西、橫山、竹東等地區居民；竹縣府交旅處表示，縣府這邊會配合與監理所延議，希望盡快完成配套措施。

杜文中指出，將請監理所及交旅處研議偏鄉交通車的規畫，希望快速的有效解決偏鄉交通車的問題、盡快召開公聽會，也請科技之星及金牌客運一同研議可行方案，配合縣府的交通路線規畫，積極的爭取路權，以服務偏鄉的居民。

新竹 偏鄉 公車

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