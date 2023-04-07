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桃園本月起UBike一小時免費 新北市民沒這福利

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
示意圖，桃園市府日前宣布本月起民眾租借UBike免費由30分到1小時，新北交通局則說目前並沒有調整的考慮。圖／聯合報系資料照
示意圖，桃園市府日前宣布本月起民眾租借UBike免費由30分到1小時，新北交通局則說目前並沒有調整的考慮。圖／聯合報系資料照

桃園市府日前宣布本月起民眾租借UBike免費由30分到1小時，預計190萬市民可受惠，民眾通勤、通學可多少降低負擔，也對節能減碳大幅助益。不過新北市面對桃園福利升級不打算跟進，表示目前並沒有調整的考慮，目的是希望讓真正需要UBike通勤及大眾運輸轉乘的民眾更可以借到車。

桃園目前有UBike約407站、超過萬餘輛UBike，9成民眾騎車免錢，設置地點多處於大眾運輸場站、學校、商圈等人潮眾多之地，桃市交通局統計人口密集區UBike每日周轉率約15次，3月時費率前30分鐘由市府補貼，每年補貼約1.2億元。4月份開始則是調整為前1小時免費。

不過面對桃園市府給出的福利，新北市府並未打算跟進，新交通局表示，新北市將Youbike定位為公共運輸最後一哩路輔助工具，前30分鐘10元由政府補貼5元，轉乘捷運公車政府再補貼5元，且約95%以上使用者為前30分鐘內還車，也沒有再發生以往免費時的濫用情形，確保使用的效益，目前並沒有調整的考慮，目的是希望讓真正需要公共自行車通勤及大眾運輸轉乘的民眾更可以借到車。

桃園 自行車

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