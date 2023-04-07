百里侯100天體檢／捷運綠線通車再延3年 桃前市府騙市民？

桃園市前市長鄭文燦卸任前表示捷運綠線拚116年全線通車，市議員凌濤、錢龍、陳美梅、黃婉如、林政賢等國民黨籍議員人今天上午質詢捷運工程局， 確認完工日期時，局長劉慶豐首次說明新市府上任盤點後上周完成評估，綠線最快也要119年底才能全線通車，已經向張善政市長報告。

凌濤質疑，前市府最早說捷運綠線113年能通車，後來又改口，前市長鄭文燦去年12月卸任前包括選舉期間，說綠線G11（藝文園區）站到G32站（銜接機捷坑口站）站拚115年前通車，G11到G01（八德區建德、興豐路口）站116年也就是全線通車，為什麼才事隔3個月，綠線又延到119年底通車？

凌濤指出，捷運綠線有監造標（PCM），為什麼監造商從頭到尾都沒對鄭文燦講116年通車的話提出警示，也沒提過捷運綠線113和116年不能通車，這樣的話是不是可以說鄭文燦詐騙桃園市民？劉慶豐不答，凌濤提醒「局長你有點頭」，不過劉還是不答；稍後民進黨議員許家睿也質詢進度時，要求捷工局官網必須明確說出通車的預估時間，不然現在官網還是說116年通車，但是在議會說119年，不能讓人以為是鄭文燦前市長的問題，劉慶豐此時才說不是鄭文燦前市長的問題。

錢龍議員指出，前市府的捷工局107年在議會報告、答詢時，有說明捷運綠線103年通車，跳票以後，在議會的報告或官網的資料，再也沒看到什麼時候通車的文字，現在捷工局官網的捷運綠線工程進度卻是超前，是不是又在欺騙桃園市民？劉慶豐強調沒欺騙，官網報告是延後通車以後的工程進度，不過如果以113年通車目標看，等於明年就通車，這樣綠線進度確實落後一大截。

劉慶豐說，他上任以後為徹底了解業務，也按張善政市長指示，花了約兩個月盤點捷運每一條路線進度，發現捷運綠線不能在116年全線通車的主因之一，就是聖眉埤段捷運機場工程沒發包，關鍵因素在於一直沒決定捷運機場站的外觀等情形，所以還沒設計和發包，加上工程技技等其他因素，最新進度預估要到119年底通車。

劉慶豐也說他查過內部的資料，並沒發現有PCM提出警訊不能在116年通車的報告，捷工局和相關局處對116年通車也沒共識。