獨／「被」取錯骨灰罈安奉近1年 事主：難怪不平順

桃園蘆竹吳姓女子家人去年從雲林土庫將爺爺奶奶的骨灰請回桃園，沒想到安放祭拜快1年，4月3日時卻被告知「抱錯甕了」，吳家人錯愕趕緊把錯甕歸還原家屬，在清明連假開工前圓滿解決。但當初因錯甕尺寸過大，吳家加價更換大塔位，認為土庫公墓有疏失應賠償差價，公所人員卻僅回「一切圓滿解決，並無賠償一事」，令人難以接受；鎮長陳特凱今代表當事人向吳家致歉，並指示殯葬所積極處理。

吳小姐表示，去年5月24日，家人南下雲林土庫將爺爺奶奶的骨灰請回桃園，當時是由土庫公墓的工作人員從塔位取出1大1小的骨灰罈交給弟弟，後眾人循民俗禮儀將2名長輩請回蘆竹生命紀念園區安放。

她說，爺爺過世時，兄弟姊妹年紀尚小，都由父親處理相關事宜，大家沒見過爺爺的骨灰罈，加上父親已經80歲，記憶力不好，弟弟當下取罈時雖一度困惑「怎麼那麼重？」但因有對照照片再取回，所以不疑有它便請回桃園。

而吳家原先為長輩在桃園選的塔位是2個2萬5千元的小塔位，因未料其中1個骨灰罈比想像中的大，緊急加價更換成4萬元大塔位，後如期完成相關流程，直到本月3日接獲土庫公墓來電，才知竟發生取錯罈的烏龍事件，為不影響原家屬的祭祖行程，連假期間仍南北奔波歸還。

無意間發生烏龍事件，吳家人自認沒有做二次確認有疏失，但負責取罈的工作人員第一時間卻回應「不會去取家屬的骨灰罈」，後來雖有承認疏失，不過也消極處理，僅透過訊息答覆「一切圓滿解決就好，並無賠償一事」，令他們難以接受。

吳小姐回憶，從取錯罈至「真相大白」期間，家人接連發生離奇怪事，不易受傷的部位常莫名其妙出現傷口，為此大家今年還提早於3月掃墓祭祖，希望揮別過去1年不順的運勢。

吳小姐說，家人安奉錯罈近1年，以及因公墓的人為疏失而衍生的費用，請求公所面對錯誤並有相對應的補償，以彌補烏龍事件造成的損失。

陳特凱今天代表公所向當事人道歉，他說明，公所獲報取錯骨灰罈一事時，趕緊進行聯繫和調換手續，事後他也釐清真相是因去年土庫公墓管理員開錯塔位的門才釀疏失，已指示殯葬所對於當事人遷移骨灰罈造成在桃園購置新塔位所增加的費用，只要在相關會計項目可核銷的範圍內，公所會給予當事人補償和協助，讓事情圓滿落幕。

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