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機車族不再尷尬 苗栗銅鑼客屬大橋機車停等區改了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣道119甲線在銅鑼鄉客屬大橋、119線口紅燈右轉，縣府今天塗銷外側車道機車停等區，改在設內側車道。圖／徐裕逢提供
苗栗縣道119甲線在銅鑼鄉客屬大橋、119線口紅燈右轉，縣府今天塗銷外側車道機車停等區，改在設內側車道。圖／徐裕逢提供

苗栗縣道119甲線在銅鑼鄉客屬大橋、119線口紅燈右轉，機車停等區又設在外側車道，陷左轉機車無處可停的窘境，縣府回應今天塗銷外側車道停等區，改在內側車道解決問題。

銅鑼鄉民代表徐裕逢向聯合報系投訴，銅鑼鄉客屬大橋東邊橋頭119線T字型路口標線和號誌有矛盾，發現119甲線紅燈約27秒後，緊接著有56秒的紅燈右轉，紅燈右轉時，內側車道於開始27秒紅燈，已經停等汽車，機車被迫硬著頭皮往內側車道停等，綠燈再跟著左轉。

今天清明節連假後第一天上班日，縣府工務處塗銷外側車道機車停等區，改設在內側車道，工務處指出，先前的號誌是配合大湖草莓季警方交通疏導措施，因此增加紅燈右轉的號誌時相，現在機車停等區改在內側車道，就不會有衝突。

苗栗縣道119甲線在銅鑼鄉客屬大橋、119線口紅燈右轉，縣府今天塗銷外側車道機車停等區，改在設內側車道。記者范榮達／攝影
苗栗縣道119甲線在銅鑼鄉客屬大橋、119線口紅燈右轉，縣府今天塗銷外側車道機車停等區，改在設內側車道。記者范榮達／攝影

車道 轉機 清明節

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