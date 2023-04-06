機車族不再尷尬 苗栗銅鑼客屬大橋機車停等區改了

苗栗縣道119甲線在銅鑼鄉客屬大橋、119線口紅燈右轉，機車停等區又設在外側車道，陷左轉機車無處可停的窘境，縣府回應今天塗銷外側車道停等區，改在內側車道解決問題。

銅鑼鄉民代表徐裕逢向聯合報系投訴，銅鑼鄉客屬大橋東邊橋頭119線T字型路口標線和號誌有矛盾，發現119甲線紅燈約27秒後，緊接著有56秒的紅燈右轉，紅燈右轉時，內側車道於開始27秒紅燈，已經停等汽車，機車被迫硬著頭皮往內側車道停等，綠燈再跟著左轉。