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新加坡駐台北商辦處葉偉傑代表拜會張善政 邀9月訪星國

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
新加坡駐台葉偉傑代表（左）拜訪張善政市長（右），雙方互贈紀念品。圖／桃園市政府秘書處提供
新加坡駐台葉偉傑代表（左）拜訪張善政市長（右），雙方互贈紀念品。圖／桃園市政府秘書處提供

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑今天到桃園市政府拜會張善政市長，除恭賀就任市長，也期盼桃園與新加坡未來在水利、科技、觀光、環保及永續城市等領域有更多合作與交流機會。

張善政感謝葉偉傑代表來訪，並表示新加坡政府行政效率高，數位化發展時程早，並利用數位科技加速政府治理，值得桃園學習。近期與美國飛安基金會合作的亞太航空安全中心也落腳新加坡，桃園作為國際機場所在地，未來可共同探討區域飛航安全等機場城市發展議題。

葉偉傑代表說，桃園是台灣重要城市，過去與桃園互動頻繁，雙方在城市發展理念及進程相似，也面臨許多共通問題如人口老化、人力資源缺乏等，而為解決這些問題，可運用人工智慧、數位治理等工具，補足人力缺口，雙方在各領域發展上也各有所長，可透過互相交流共同發現解決方案。

張善政說，新加坡發展具有國際眼光，也是以科技、多元文化聞名的世界級城市國家，疫情後，雙方旅客人數也逐漸恢復到疫情前水準，桃園目前正在提升觀光亮點，以提升國際知名度，吸引更多國際旅客來桃園旅遊。

張市長說，桃園每年以不同主題辦理大使日活動，邀請駐台使節體驗桃園多元文化、棒球活動及豐富自然生態，感謝葉偉傑代表積極參與桃園活動。桃園市政府今年8月11日至10月15日辦理國際級「世界客家博覽會」，新加坡也有許多客家族群，歡迎代表共襄盛舉。

葉偉傑代表也邀請張善政市長今年9月率團，參加由新加坡舉辦的世界城市高峰會，與全球各城市探討永續城市發展藍圖及實際作為，並分享桃園在地成功經驗，共創包容且韌性的宜居城市。

市府與會者包括秘書處長許淑真及觀光旅遊局長周柏吟，新加坡駐台北商務辦事處除了代表葉偉傑，商辦處政治組主任張智恩也到場。

新加坡駐台代表葉偉傑（左2）拜訪桃園市長張善政（中）雙方交換城市治理經驗。圖／桃園市政府秘書處提供
新加坡駐台代表葉偉傑（左2）拜訪桃園市長張善政（中）雙方交換城市治理經驗。圖／桃園市政府秘書處提供
張善政市長（右）邀請葉偉傑代表（左）參加8月世界客家博覽會。圖／桃園市政府秘書處提供
張善政市長（右）邀請葉偉傑代表（左）參加8月世界客家博覽會。圖／桃園市政府秘書處提供

桃園 新加坡 張善政

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