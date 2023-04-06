竹市人工濕地水芙蓉長太快 環保局：明天加派機具撈除

新竹市頭前溪左岸的溪埔子人工濕地最近長滿水芙蓉，柯子湖人工濕地也有相同情形，市議員曾資程認為春夏生長速度快，市府應該加緊腳步清除，否則恐變「青草湖」第二？市府環保局回應，水芙蓉有助淨化濕地水質，都有定期控制數量，明天將加派機具撈除。

曾資程表示，有跑友向他反映，今天跑步經過頭前溪武陵斷橋附近的人工濕地，發現水面上面長滿了布袋蓮，並強調這是自己跑這個路線這麼多年來第一次看到長這麼多布袋蓮。

曾資程認為，維管的速度明顯趕不上布袋蓮成長的速度，柯子湖人工濕地部分水面也有相同情形，幾乎掩蓋掉大面積的水面，市府雖有委外廠商定期維護，但現在正逢春夏季節生長迅速，應該要趕快處理，不要拘泥合約規定的時間才去清除。

市府環保局回應，人工濕地水面出現的為水芙蓉（又稱大萍）是浮水性植物，根系發達，具有淨化水質功效，但需要控制數量，避免影響其他水中植物生長及水質溶氧。環保局會持續掌握水芙蓉生長情形，並控制於一定面積，不讓其過度增長。