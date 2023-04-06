快訊

郭台銘宣布參選總統 高雄曾挺郭的白派大將表態了

北捷萬大線傳工安意外 男工人遭壓傷無呼吸心跳

長榮海運證實「長鵬輪」遭海盜襲擊 水手被捆綁驚險逃脫

峨眉湖又被布袋蓮霸占 湖面遭覆蓋煞風景

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍／新竹即時報導
峨眉湖湖面遭布袋蓮覆蓋，目前靠人工清除緩不濟急，只能寄望上游水質改善抑制布袋蓮生長。記者張裕珍／攝影
峨眉湖湖面遭布袋蓮覆蓋，目前靠人工清除緩不濟急，只能寄望上游水質改善抑制布袋蓮生長。記者張裕珍／攝影

位於新竹縣峨眉鄉的著名景點峨眉湖，近年飽受布袋蓮入侵，雖竹縣府及農田水利署每年編列預算進行人工清除，但仍無法斬草除根，使得布袋蓮年年霸占湖面，不僅阻礙船隻航行，更讓想欣賞湖景的遊客無法好好享受湖光山色，相關單位坦言若要徹底解決，必須解決水質優養化問題才有可能。

峨眉湖正式名稱為大埔水庫，湖邊即是新竹觀光勝地「十二寮」，不少遊客都會在假日前往湖畔喝咖啡，或是選擇乘坐遊湖小艇繞湖，但因水庫水質受到上游畜牧業排放汙水影響，使得水質優養化嚴重，造成布袋蓮滋生，覆蓋大半湖面。

農田水利署苗栗管理處坦言，因目前清除計畫只能算治標不治本，近年來持續與新竹縣政府及峨眉鄉公所合作，透過打撈及排放，讓布袋蓮數量降低，可是因布袋蓮生長快速，很難根絕，必須透過水質改善才有辦法徹底讓布袋蓮絕跡。

農田水利署苗栗管理處表示，去年管理處即編列200萬元預算委由鄉公所派人員進行打撈，同時也在湖面以攔汙索限制布袋蓮生長範圍，去年起布袋蓮在主河道已漸漸減少，因此目前打撈工作集中在上游支線河流，且因布袋蓮集中，遊客才會看到湖面遭覆蓋的情況。

不過若要提升清除效率，目前仍只能寄望靠颱風或大雨來臨時，以開水閘的方式排放漂在水面的布袋蓮；管理處指出，竹縣府農業處近年也在輔導上游養豬場設置廢汙水處理設施，同時提供退場補助、希望透過從源頭根絕，讓水庫水質恢復正常，抑制布袋蓮生長。

水質 新竹 水庫

延伸閱讀

大旱水情嚴峻、仁義潭浮現多個浮島沙洲 民盼加速清淤

水情吃緊！曾文水庫蓄水率快跌破1成 亮紅燈

浮屍又添一具 高雄前鎮漁港打撈上身赤裸本國籍男子

參山打造峨眉湖環湖步道 2026年完成迴圈環湖步道

相關新聞

狒狒之死 桃園藍議員批全國都缺SOP：中央現在還裝死

六福村狒狒上周被槍殺死亡，桃園市農業局今天到議會工作報告，藍綠議員紛紛質疑，地方野生保育專業嚴重不足，中央卻無實質協助，...

阿斌哥大愛協會設大湖分站 盼濟貧走在最前、做到最後

苗栗縣議長李文斌創辦的阿斌哥大愛協會今天在大湖鄉成立全縣第11個分站，希望秉持「走在最前、做到最後」的奉獻精神，繼續傳遞...

清明連假過後上班氣氛大不同 苑裡鎮公所5主管異動

今天是清明連假過後公務機關開始上班日，但苑裡鎮公所氣氛大不同，共有5名主管及5名課員異動，上午完成業務交接，有人升官、有...

湖口生命園區後天說明會 反對者喊：千人甲級動員護鄉

新竹縣府8日上午將在新豐鄉忠孝公園舉辦第二場殯葬園區設置地方說明會，因園區設置引發地方強烈反彈，更有地方反對團體將發動抗...

狒狒逃脫未通報 六福村確定被罰5萬

桃園東非狒狒被槍殺死亡，六福村深夜證實從園區逃逸，新竹縣政府農業處認六福村違反野生動物保育法，在清明連假前核定處最高5萬...

桃捷施工周邊減稅不如台北 明年檢討

桃園捷運綠線預計最快要2027年通車，其中3個工程標已動工，多名議員指出，工地周邊店家長期忍受交通黑暗期，不只1樓店面，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦