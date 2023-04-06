峨眉湖又被布袋蓮霸占 湖面遭覆蓋煞風景

位於新竹縣峨眉鄉的著名景點峨眉湖，近年飽受布袋蓮入侵，雖竹縣府及農田水利署每年編列預算進行人工清除，但仍無法斬草除根，使得布袋蓮年年霸占湖面，不僅阻礙船隻航行，更讓想欣賞湖景的遊客無法好好享受湖光山色，相關單位坦言若要徹底解決，必須解決水質優養化問題才有可能。

峨眉湖正式名稱為大埔水庫，湖邊即是新竹觀光勝地「十二寮」，不少遊客都會在假日前往湖畔喝咖啡，或是選擇乘坐遊湖小艇繞湖，但因水庫水質受到上游畜牧業排放汙水影響，使得水質優養化嚴重，造成布袋蓮滋生，覆蓋大半湖面。

農田水利署苗栗管理處坦言，因目前清除計畫只能算治標不治本，近年來持續與新竹縣政府及峨眉鄉公所合作，透過打撈及排放，讓布袋蓮數量降低，可是因布袋蓮生長快速，很難根絕，必須透過水質改善才有辦法徹底讓布袋蓮絕跡。

農田水利署苗栗管理處表示，去年管理處即編列200萬元預算委由鄉公所派人員進行打撈，同時也在湖面以攔汙索限制布袋蓮生長範圍，去年起布袋蓮在主河道已漸漸減少，因此目前打撈工作集中在上游支線河流，且因布袋蓮集中，遊客才會看到湖面遭覆蓋的情況。

不過若要提升清除效率，目前仍只能寄望靠颱風或大雨來臨時，以開水閘的方式排放漂在水面的布袋蓮；管理處指出，竹縣府農業處近年也在輔導上游養豬場設置廢汙水處理設施，同時提供退場補助、希望透過從源頭根絕，讓水庫水質恢復正常，抑制布袋蓮生長。