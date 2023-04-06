阿斌哥大愛協會設大湖分站 盼濟貧走在最前、做到最後

苗栗縣議長李文斌創辦的阿斌哥大愛協會今天在大湖鄉成立全縣第11個分站，希望秉持「走在最前、做到最後」的奉獻精神，繼續傳遞愛心，將觸角更深入偏鄉，對弱勢家庭提供更及時援助；苗栗縣長鍾東錦過去曾任三灣、南庄分站站長，他肯定協會廣設分站濟弱扶貧是功德，也展現早年客家族群遷徙過程互相扶持的傳統美德。

大湖分站由事業有成且熱心公益的盛瑛擔任站長，鍾縣長及大湖鄉長黃惠琴、獅潭鄉長劉淑能、泰安鄉長陳吉基及縣議員余文忠、劉美蘭、地方各界民代、村里長多人聯袂為大湖站揭牌，鍾東錦與李文斌並頒發開站基金，分站隨即加入濟弱扶貧行列，初期將以協助中低收入戶和邊緣戶喪葬善後事宜、發放急難救助金為主。

李文斌在擔任後龍鎮民代表會副主席期間發願投入公益，2009年結合企業、民間人士及志工成立阿斌哥大愛協會，如今邁入第15年，協會從後龍總站出發，並立下在全縣18鄉鎮市都設分站的願景，迄今陸續成立苗栗、南庄、三灣、頭份、三義、西湖、銅鑼、通霄、苑裡、大湖共11個站。

李文斌表示，協會15年來幫助許多需要協助的弱勢家庭、邊緣戶，彰顯社會的溫暖力量；「阿斌哥」服務清寒弱勢喪葬事宜已達1600戶，每天免費發送350個愛心便當，並連續7年提供清寒學子獎助學金，還認養了16名清寒學生註冊費，培育國手和優秀學子，每年也發送萬斤白米、關懷植物人、協助癌童、購買醫療器材，並免費安裝扶手協助行動不便長者，致力在人與人之間永續傳遞溫暖。