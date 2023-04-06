快訊

郭台銘宣布參選總統 高雄曾挺郭的白派大將表態了

北捷萬大線傳工安意外 男工人遭壓傷無呼吸心跳

長榮海運證實「長鵬輪」遭海盜襲擊 水手被捆綁驚險逃脫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿斌哥大愛協會設大湖分站 盼濟貧走在最前、做到最後

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣阿斌哥大愛協會今天成立大湖分站，協會創會長李文斌（左）、縣長鍾東錦（右）共同頒發開站基金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣阿斌哥大愛協會今天成立大湖分站，協會創會長李文斌（左）、縣長鍾東錦（右）共同頒發開站基金。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣議長李文斌創辦的阿斌哥大愛協會今天在大湖鄉成立全縣第11個分站，希望秉持「走在最前、做到最後」的奉獻精神，繼續傳遞愛心，將觸角更深入偏鄉，對弱勢家庭提供更及時援助；苗栗縣長鍾東錦過去曾任三灣、南庄分站站長，他肯定協會廣設分站濟弱扶貧是功德，也展現早年客家族群遷徙過程互相扶持的傳統美德。

大湖分站由事業有成且熱心公益的盛瑛擔任站長，鍾縣長及大湖鄉長黃惠琴、獅潭鄉長劉淑能、泰安鄉長陳吉基及縣議員余文忠、劉美蘭、地方各界民代、村里長多人聯袂為大湖站揭牌，鍾東錦與李文斌並頒發開站基金，分站隨即加入濟弱扶貧行列，初期將以協助中低收入戶和邊緣戶喪葬善後事宜、發放急難救助金為主。

李文斌在擔任後龍鎮民代表會副主席期間發願投入公益，2009年結合企業、民間人士及志工成立阿斌哥大愛協會，如今邁入第15年，協會從後龍總站出發，並立下在全縣18鄉鎮市都設分站的願景，迄今陸續成立苗栗、南庄、三灣、頭份、三義、西湖、銅鑼、通霄、苑裡、大湖共11個站。

李文斌表示，協會15年來幫助許多需要協助的弱勢家庭、邊緣戶，彰顯社會的溫暖力量；「阿斌哥」服務清寒弱勢喪葬事宜已達1600戶，每天免費發送350個愛心便當，並連續7年提供清寒學子獎助學金，還認養了16名清寒學生註冊費，培育國手和優秀學子，每年也發送萬斤白米、關懷植物人、協助癌童、購買醫療器材，並免費安裝扶手協助行動不便長者，致力在人與人之間永續傳遞溫暖。

他說，鍾縣長擔任議員期間就主動出任三灣及南庄分站長，助協會在第一線和第一時間提供弱勢必要的服務，行善定能獲上天眷顧，鍾縣長從議員、議長到成為縣長，不僅充分發揮愛心，從政也一路順遂。

苗栗縣阿斌哥大愛協會今天在大湖鄉成立全縣第11個分站，大湖分站由盛瑛（左）擔任站長。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣阿斌哥大愛協會今天在大湖鄉成立全縣第11個分站，大湖分站由盛瑛（左）擔任站長。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣阿斌哥大愛協會今天在大湖鄉成立全縣第11個分站，縣長鍾東錦等人前往參加揭牌儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣阿斌哥大愛協會今天在大湖鄉成立全縣第11個分站，縣長鍾東錦等人前往參加揭牌儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣阿斌哥大愛協會今天在大湖鄉成立全縣第11個分站，縣長鍾東錦等人前往參加揭牌儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣阿斌哥大愛協會今天在大湖鄉成立全縣第11個分站，縣長鍾東錦等人前往參加揭牌儀式。記者胡蓬生／攝影

李文斌 愛心 鍾東錦 南庄 弱勢家庭 偏鄉

延伸閱讀

一名機車騎士死亡之後 台3線苗栗區間測速內加設分隔島

直屬縣長室！苗縣府「為民服務中心」 提供有溫度的服務

降低幼兒園師生比、國小組長減課 苗縣加碼送兒童節禮

影／遷入人口正成長苗栗異軍突起 鍾東錦點名3鄉鎮市

相關新聞

狒狒之死 桃園藍議員批全國都缺SOP：中央現在還裝死

六福村狒狒上周被槍殺死亡，桃園市農業局今天到議會工作報告，藍綠議員紛紛質疑，地方野生保育專業嚴重不足，中央卻無實質協助，...

阿斌哥大愛協會設大湖分站 盼濟貧走在最前、做到最後

苗栗縣議長李文斌創辦的阿斌哥大愛協會今天在大湖鄉成立全縣第11個分站，希望秉持「走在最前、做到最後」的奉獻精神，繼續傳遞...

清明連假過後上班氣氛大不同 苑裡鎮公所5主管異動

今天是清明連假過後公務機關開始上班日，但苑裡鎮公所氣氛大不同，共有5名主管及5名課員異動，上午完成業務交接，有人升官、有...

湖口生命園區後天說明會 反對者喊：千人甲級動員護鄉

新竹縣府8日上午將在新豐鄉忠孝公園舉辦第二場殯葬園區設置地方說明會，因園區設置引發地方強烈反彈，更有地方反對團體將發動抗...

狒狒逃脫未通報 六福村確定被罰5萬

桃園東非狒狒被槍殺死亡，六福村深夜證實從園區逃逸，新竹縣政府農業處認六福村違反野生動物保育法，在清明連假前核定處最高5萬...

桃捷施工周邊減稅不如台北 明年檢討

桃園捷運綠線預計最快要2027年通車，其中3個工程標已動工，多名議員指出，工地周邊店家長期忍受交通黑暗期，不只1樓店面，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦