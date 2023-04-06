清明連假過後上班氣氛大不同 苑裡鎮公所5主管異動

今天是清明連假過後公務機關開始上班日，但苑裡鎮公所氣氛大不同，共有5名主管及5名課員異動，上午完成業務交接，有人升官、有人下放，辦公室瀰漫著一股怪異的氛圍，其中社會課長傅金鳳降調行政室「播音員」，原課長職缺由課員暫代。

這次人事大地震，是新任苑裡鎮長劉育育上任滿3個月後首波人事異動，公所主任秘書楊介德降調民政課長，原民政課長鍾永坤升任主任秘書，兩人原本就互動密切，也愛泡茶，今天位置互換，交接後茶具也一併換桌繼續上茶。

社會課長傅金鳳降調行政室課員，還負責部分雜務中的播音員，讓同仁深受期待；有同仁未改稱呼並開玩笑說，傅課長的聲音很有女性嬌美磁性，以後遇到重要的事，一定要播音3次。

不過，傅金鳳社會課長暫缺，由社會課員暫代，同仁認為鎮長應該已有口袋名單，有可能是空降，只是還未能來接任。

對此，機要秘書李易昆表示，人事是鎮長職權，不予置評；鎮長劉育育也以開會為由，暫無法正面回應。