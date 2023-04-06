湖口生命園區後天說明會 反對者喊：千人甲級動員護鄉

新竹縣府8日上午將在新豐鄉忠孝公園舉辦第二場殯葬園區設置地方說明會，因園區設置引發地方強烈反彈，更有地方反對團體將發動抗議，喊出「千人甲級動員護鄉」，民代更提供免費青菜要吸引鄉親前往聲援。

新豐民眾徐勝凌指出，地方發起反對連署至今連署數已突破5萬人，日前他也與鄉民代表姜政焜北上總統府陳情，希望中央為地方伸援手，撤回地方政府計畫，將生命園區的土地用於地方更有需求的長照或婦幼醫療。

因新竹縣府將在8日舉辦地方說明會，徐勝凌指出，地方已經發動召集，他除了邀請到YouTuber DearNaNa 頻道團隊協助現場直播，無法親自到場的居民或外地民眾可以利用網路收看，他還準備3種青菜，每種各1500把要發給前來參與的居民，幫助菜農消化生產過剩的青菜，也能吸引鄉親參與說明會。

新竹縣反生命園區自救會發言人郭台貴說「縣府所規畫的火葬場影響湖口與新豐後代甚鉅」，他呼籲新豐及湖口反對生命園區的鄉親能在8日當天站出來，反對湖口同時設2座火葬場，他批評「台灣沒有一鄉同時蓋兩座火葬場的案例，這不公不義」，更提醒鄉親騎車前來，因千人動員恐怕會擠爆說明會場。

郭台貴表示，湖口生命園區預定地旁就是珍貴的湖口磚瓦窯文化遺址聚落，相隔數百公尺內是台灣目前僅存同時擁有3座的磚瓦窯遺址，他指出這不只是湖口新豐的寶藏，也是大新竹更是台灣寶藏，希望反對生命園區設置，呼籲各界重視文資保存。