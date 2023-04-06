快訊

陽明交大年賺7800萬贏過台大 智慧財產權金雞母在2學院

台宏斷交後的出路？國際法學者分析這一外交新政策

黃珊珊加入民眾黨「深信柯文哲正直誠信」 親民黨：沒有評論

湖口生命園區後天說明會 反對者喊：千人甲級動員護鄉

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
反生命園區團體喊出發動「千人甲級動員護鄉」，要在8日縣府說明會上表達訴求。圖／反生命園區自救會提供
反生命園區團體喊出發動「千人甲級動員護鄉」，要在8日縣府說明會上表達訴求。圖／反生命園區自救會提供

新竹縣府8日上午將在新豐鄉忠孝公園舉辦第二場殯葬園區設置地方說明會，因園區設置引發地方強烈反彈，更有地方反對團體將發動抗議，喊出「千人甲級動員護鄉」，民代更提供免費青菜要吸引鄉親前往聲援。

新豐民眾徐勝凌指出，地方發起反對連署至今連署數已突破5萬人，日前他也與鄉民代表姜政焜北上總統府陳情，希望中央為地方伸援手，撤回地方政府計畫，將生命園區的土地用於地方更有需求的長照或婦幼醫療。

因新竹縣府將在8日舉辦地方說明會，徐勝凌指出，地方已經發動召集，他除了邀請到YouTuber DearNaNa 頻道團隊協助現場直播，無法親自到場的居民或外地民眾可以利用網路收看，他還準備3種青菜，每種各1500把要發給前來參與的居民，幫助菜農消化生產過剩的青菜，也能吸引鄉親參與說明會。

新竹縣反生命園區自救會發言人郭台貴說「縣府所規畫的火葬場影響湖口與新豐後代甚鉅」，他呼籲新豐及湖口反對生命園區的鄉親能在8日當天站出來，反對湖口同時設2座火葬場，他批評「台灣沒有一鄉同時蓋兩座火葬場的案例，這不公不義」，更提醒鄉親騎車前來，因千人動員恐怕會擠爆說明會場。

郭台貴表示，湖口生命園區預定地旁就是珍貴的湖口磚瓦窯文化遺址聚落，相隔數百公尺內是台灣目前僅存同時擁有3座的磚瓦窯遺址，他指出這不只是湖口新豐的寶藏，也是大新竹更是台灣寶藏，希望反對生命園區設置，呼籲各界重視文資保存。

新竹 火葬

延伸閱讀

清明連假國道車潮達疫情前水準 國5北向預計再塞4小時

國道北返車潮湧現！國3、國5均「紫爆」時速僅10多公里

不斷更新╱午後車流湧現 國5北上「紫爆」時速只剩10公里

生命園區說明會 新豐贈4500把青菜號召鄉親站出來

相關新聞

湖口生命園區後天說明會 反對者喊：千人甲級動員護鄉

新竹縣府8日上午將在新豐鄉忠孝公園舉辦第二場殯葬園區設置地方說明會，因園區設置引發地方強烈反彈，更有地方反對團體將發動抗...

狒狒逃脫未通報 六福村確定被罰5萬

桃園東非狒狒被槍殺死亡，六福村深夜證實從園區逃逸，新竹縣政府農業處認六福村違反野生動物保育法，在清明連假前核定處最高5萬...

桃捷施工周邊減稅不如台北 明年檢討

桃園捷運綠線預計最快要2027年通車，其中3個工程標已動工，多名議員指出，工地周邊店家長期忍受交通黑暗期，不只1樓店面，...

繼承人注意！竹縣30億土地 逾期未辦繼承

新竹縣政府統計，至今年3月22日，有907人的房、地遺產逾1年未辦理繼承登記，包括土地3826筆、建物105棟，土地總價...

桃園4市場改建 遭爆複製毛胚屋模式

桃園市前市長鄭文燦任內整修平鎮區新富市場、桃園區新永和市場和東門市場、中壢區第一市場，議員舒翠玲質疑「宛如複製毛胚屋模式...

桃園新屋葉家祭祖 8千子孫齊聚

昨天清明節，桃園市新屋區葉家祭祖約有8000名後代到場，也是疫情後最盛大的1次祭祖，有子孫遠從美國返台並攜外籍男友一同體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦