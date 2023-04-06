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狒狒逃脫未通報 六福村確定被罰5萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
桃園東非狒狒被槍殺死亡，六福村深夜證實從園區逃逸，新竹縣政府農業處認六福村違反野生動物保育法，在清明連假前核定處最高5萬元罰鍰。圖／本報資料照片
桃園東非狒狒被槍殺死亡，六福村深夜證實從園區逃逸，新竹縣政府農業處認六福村違反野生動物保育法，在清明連假前核定處最高5萬元罰鍰。圖／本報資料照片

桃園東非狒狒被槍殺死亡，六福村深夜證實從園區逃逸，新竹縣政府農業處認六福村違反野生動物保育法，在清明連假前核定處最高5萬元罰鍰。

中央主管機關農委會林務局要求各地方政府依規定要求業者每年通報，由地方政府造冊管理，新竹縣府農業處指出，六福村當時接獲桃園有狒狒出沒的通報後，且派獸醫參與圍捕，雖然有參與圍捕，但狒狒逸失並未通報。

農業處認六福村已違反野生動物保育法第31條規定，野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失，如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕。依野動法第51條，可處以1萬元以上5萬元以下罰鍰，新竹縣府最後核定處最高5萬元罰鍰。

這次除了六福村被裁罰之外，林務局、新竹縣政府及專家學者日前也到六福村巡視環境，也要求六福村在1個月內應將防逃電牧線加高並增加數量，靠近電圍欄的樹木則應全面整理完成，並應針對園方所有工作人員完成動物脫逃相關教育訓練及遊園車動線進出電動門的管制訓練。

考量園方人力量能與有限空間，另要求六福村在6個月內全面完成狒狒的晶片植入及登記工作，專家群也建議，在場域淨空後，同時進行場域補強及環境豐富化改善。

六福村 狒狒

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