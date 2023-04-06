高虹安今報告20項政績 回顧上任100天「酸甜苦辣都有」
新竹市長高虹安上任屆滿100天，今趁連假結束的首個上班日，在市府大廳舉行「上任100天，向市民報告」記者會，簡報說明上任以來推動的20大施政成果，並邀來上百名里長見證。她也回顧100天以來「酸甜苦辣各種都有」，允諾持續以「勤懇務實」的施政理念，戮力推動各項市政建設。
高虹安今天率領市府團隊向民眾報告施政初步成果及年度規畫，活動除了邀來多名議員、上百名里長參與，也透過網路直播宣示要以「友善、永續、創新、智慧、夥伴」的5大核心價值，推展「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、永續宜居、健康安心、幸福友善、美感新竹」等城市治理的10大施政策略。
「100天說真的不長，很短，有好多事情要做！」高虹安率先感謝竹市45萬市民給予肯定及支持，自上任後每天與市府團隊日以繼夜、加緊腳步努力實現對市民的承諾，即使有了一些初步的成果，但市府絲毫不敢懈怠，將持續帶領市府團隊努力打拚。
高虹安並透過簡報逐一說明上任100天以來20大施政成果，交通部分包含解決慈雲路交通困境，優先開通慈濟路及關新路延伸段銜接、慈雲路空橋，拚年底通車與發包；推動先導公車計畫、優先使用電動公車；YouBike2.0將於6月前完成30處新站點。
教育部分包含全面檢視新竹市的學區畫分、總量管制修法，研擬居住事實查核，也啟動建功高中擴校的計畫；創辦「安心通學專車」，現在已完成草案，目前正研議司機的相關配套及進行搭乘意願調查；多間學校通學步道陸續完工或完成規畫設計等。
新政部分將推動婦女凍卵補助，高虹安說，只要是在今年年1月1日前設籍且滿1年，新竹市25到40歲女性都有AMH抽血檢驗、凍卵療程及凍卵管理費的補助，這項政策預計5月施行；並放寬好孕專車搭乘限制、婦女館開辦平日夜間及假日臨托服務等。
其他政績還有拍板新竹市代理教師一年的完整聘期；敬老愛心卡今年將可至農會消費、搭乘國道客運、並於明年使用在示範性藥局，也放寬補助條件讓長者裝置全口活動假牙；擴大青年租屋補貼每年達6,000元；警消人員超勤加班費提升至1萬9000元。
為了友善毛小孩，市府也新增1959動物保護專線窗口，近期將推動新建寵物公園，四年內以一區一寵物公園為目標；此外，新竹市公共建設強調除弊興利，新竹棒球場需要全面檢測，後續依專業評估，盡速改善，盼望再次重啟新竹市立棒球場。
高虹安也報告舊城區活化政績，重啟年貨大街、火車站前廣場直播「2023 WBC世界棒球經典賽」、辦理2023新竹過好年，以及2023新竹公園櫻花季等活動；以及改善果菜市場、建立全市即時空品監測系統，以及成立新竹縣市整合溝通平台等合作。
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