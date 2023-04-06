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就職100天施政滿意度破6成 高虹安：不會自滿

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安就職已經滿100天，一分最新民調顯示高虹安施政滿意度達到6成、不滿意則低於2成，獲得過半市民肯定。高虹安今天受訪表示，不會自滿於過6成的施政滿意度。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安就職已經滿100天，一分最新民調顯示高虹安施政滿意度達到6成、不滿意則低於2成，獲得過半市民肯定。高虹安今天受訪表示，不會自滿於過6成的施政滿意度。記者張裕珍／攝影

新竹市長高虹安就職已經滿100天，一分最新民調顯示高虹安施政滿意度達到6成、不滿意則低於2成，獲得過半市民肯定。高虹安今天受訪表示，不會自滿於過6成的施政滿意度，未來會持續與團隊努力推動市政，就是回饋市民給予肯定的最好說明。

該分民調由網路媒體「品觀點」委託民調公司，調查時間為3月28日至3月29日，共完成1076份成功樣本（其中市話調查完成749份、手機調查完成327份），在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.99個百分點，訪問對象為戶籍在新竹市20歲以上民眾。

民調結果顯示高虹安的施政表現有60.1%市民感到滿意、17.3%市民不滿意、22.6%未表達意見。對於新市府團隊處理新竹棒球場、南寮風箏賽場的設施安全等重大議題，有56.9%市民表示滿意，23.2%市民不滿意，19.9%未表達意見

被問到高虹安上任後，新竹市民對於城市未來有沒有信心？有58.4%民眾表示有信心、16.2%非常有信心、42.2%還算有信心，29.4%表示沒信心、12.2%沒有表達明確意見。

另，對於未來新竹市發展，市民覺得最須改善的施政有哪些？61.8%民眾表示是交通，其次為公共建設（23.7%）、經濟發展（12.1%）、教育（9.9%）、社會福利（9.4%）。

高虹安受訪表示，自己在連假期間有看到這分民調，內容有包含市政推動、重大工程等面向，針對市民給予的肯定，自己和市府團隊都抱持非常感謝的想法，不過，「這只是一開始的100天，還有很多個100天要努力」。

高虹安認為，未來會持續傾聽基層民意，並且透過SOP與勤懇務實態度態度推動市政，還有協同地方的考察會勘等，這些努力過程都會是對市民肯定的最好說明，自己會繼續努力，絕對不會自滿於過6成的民調滿意度。

至於新竹棒球場4月將擴大開挖，高虹安表示，相關會議與工程進度都在推進中，未來若有重要的時間點，會跟大家報告。

高虹安 民調

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