台灣國際兒童村獲在地企業長期捐助 助院童成長

桃園楊梅台灣國際兒童村，現有30名院童，主要安置受虐兒童與行為偏差兒童，不過約有三分之一院童有注意力不足過動症或情緒穩定不足傾向。而宸華生技公司得知決定長期贊助適合院童營養品，讓大家關心這群院童。

這幾年受疫情影響捐款銳減，宸華生技公司董事長沈之翔說，得知國際兒童村狀況後，怎可能讓他們再向公司購買營養品，因此決定長期捐助營養品至院童院18歲離開兒童村為止，也希望盡微薄心力幫助院童。

身心醫學科醫師鄭映芝表示，台灣兒童注意力不集中比例約5至6%，不過院童比例卻比數據高出許多，目前也有實證補充營養品對於孩子的發展能有部分幫助。

國際兒童村長白般若指出，宸華生技提供捐助營養品，對於院童是一大幫助也減輕負擔，希望這類有意義幫助，能讓孩子更加成長。