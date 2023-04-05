新埔上枋寮雙堂屋 劉姓家族8000人祭祖

今天是清明節，逾8000名新竹縣新埔鎮上枋寮雙堂屋劉家子孫陸續返鄉祭祖，祭祀公業劉學悟管理會管理人劉昌鈞說，祭祖活動展現慎終追遠精神，也凝聚家族向心力。

劉昌鈞向中央社記者表示，新埔上枋寮雙堂屋劉家先祖來台約268年，子孫繁延、居住各地，每年清明掃墓散居各地的子孫皆會趕回新埔祭祖。

劉昌鈞說，清明祭祖，劉家子孫陸續抵達家族墓園「瑞閣園」，帶來祭品與牲禮擺放在祭祀桌上，遵循古禮請神祭祖，帶領族親一同祈福。

劉昌鈞表示，劉家的來台祖稱「瑞閣婆」，當年是帶著3名兒子來台，而他是第19世、來台後的第8代，家族資料顯示，劉家後代在台開枝散葉應有8000至1萬人。

依國家文化資產網資料指出，西元1755年（乾隆20年）劉氏第11世祖劉瑞閣的妻詹氏攜帶3子為劉延轉、劉延臼、劉延楹，由廣東省饒平縣楊康鄉渡海來台。