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草莓溫泉季交通勤務今結束 湧入人潮逼近苗縣人口8倍

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣警局在大湖鄉台6線、台3線及苗62線岔路口實施交通管制勤務。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局在大湖鄉台6線、台3線及苗62線岔路口實施交通管制勤務。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣警局自去年12月啟動大湖草莓溫泉季交通疏導勤務，這次的清明5天連假是縣內草莓溫泉季最後一波高峰。縣警局估計今天清明連假結束，整個草莓溫泉季湧入的車次及人潮約138萬車次，人次約414萬，是苗栗縣53萬總人口的近8倍。

縣警局交通隊指出，清明5天連假是縣內草莓溫泉季最後一波高峰，彙整前4天車流及人次總量分別為7萬4912車次、22萬4736人次，每日均量為1萬8728車次、5萬6184車次，公路總局苗栗工務段也特別延長台72線快速公路主線綠燈達124秒，以紓解瞬間湧現車流量。

交通隊分別統計4個月來的車次與人次，以今年1月（含春節10天連假）湧入63萬2062車次、189萬6186人次最多，其次是2月（含228和平紀念日連續假期）的22萬9948車次、68萬9844人次，每日10時至15時是旅客進入草莓溫泉季尖峰時段，返程尖峰時段為15時至19時，警方都針對尖峰時段車流方向延長行車管制號誌時相秒數，適時管控人、車通行，以維持道路服務水準。

苗栗縣警局長莊勝雄表示，今天是清明連假最後一天，已再次提醒員警同仁務必堅守崗位，圓滿完成長達4個月的草莓季交通疏導勤務，今年的執行經驗及精進作為都將納入明年勤務規畫參考。

溫泉季 草莓 連假

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