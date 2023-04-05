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桃園彩色海芋季美呆 5天吸逾38萬人次參觀
「2023桃園彩色海芋季」在大園溪海休閒農業區盛大展開，占地5.7萬頃的場地，不僅有壯觀的8萬株海芋花，還有充滿設計巧思的裝置藝術與熱鬧歡騰的踩街遊行活動。市府農業局統計，海芋季1日開展以來，5天已至少累積38萬8988人次到場參觀；雖然兒童節連假即將結束，但這次活動將一路持續到4月16日，農業局鼓勵遊客仍可以把握最後2個周末，到現場享受滿滿的視覺饗宴。
桃園彩色海芋季今年邁入第7年，每年的繁盛花況皆吸引許多遊客前來觀賞，今年以「綺芋」作為主題，從「綺麗的海芋」、「奇妙的相遇」及「奇幻的尋覓」3大主軸出發，現場除種植8萬株彩色海芋，還有2萬株百合與香水百合，以及波斯菊等多種在地草花，數量為歷年之冠。
農業局休閒農業科長范心怡表示，本次活動不僅有美麗的花田，還有設置6件大型裝置藝術，像是主花區的「青鳥。芋守」以草花排列出身軀與大片翅膀，象徵幸福的青鳥啣著御守；結合許願水池設計的「綺。芋」，則透過高低旋繞花朵外觀與色彩噴泉，傳遞對未來的祈願。
范心怡表示，今年展區首次啟動智慧導覽語音系統，農創市集加入13個農會農特產品展售，推廣蕎麥爆米花等食農教育，不但能欣賞美麗的花海，本次花季還推出「實境解謎遊戲」，透過官方LINE帳號登入闖關體驗，完成後即可兌換抽獎券，有機會抽中手機與遊戲主機等大獎。
農業局表示，海芋季場地周邊將交通管制，建議民眾多加利用公共大眾運輸前往，活動期間每日8點30分至下午5點30分，可從桃園高鐵站搭乘經文智停車場至活動會場的免費接駁車，區內接駁車則可往返活動現場與功學社、陽程科技與月桃等站；另外，會場開放文智停車場與假日的功學社單車安全體驗館免費停車，開車民眾可停車後搭乘接駁車前往會場。
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