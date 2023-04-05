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白沙屯媽祖粉絲團等臉書管理員帳號遭駭 1天內取回帳戶

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽祖粉絲團等4個臉書社群管理員駱調彬帳號被駭，不到一天已取回帳戶，他發出聲明向各界表達謝意。圖／駱調彬提供
白沙屯媽祖粉絲團等4個臉書社群管理員駱調彬帳號被駭，不到一天已取回帳戶，他發出聲明向各界表達謝意。圖／駱調彬提供

白沙屯媽祖粉絲團等4個臉書社群管理員駱調彬個人帳號前天遭駭停權，社群擁有50多萬粉絲，他擔心遭有心人利用影響社群運作，除緊急通告也報警追查，引起廣大信眾及相關單位高度關注，不到24小時，昨晚7點多就將原本被盜的帳戶取回，駱調彬今天發出聲明感謝白沙屯媽祖及眾多善心人士幫忙解決困擾。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮香火鼎盛，駱調彬創設臉書社群白沙屯媽祖婆網站、白沙屯媽祖粉絲團、白沙屯媽祖網路電視台及白沙屯媽祖粉絲團社團，分享白沙屯媽祖進香等訊息及文史紀錄，虔誠推廣媽祖信仰，擁有廣大粉絲信眾。

駱調彬說，前天4月3日清晨4點左右，短短4、5分鐘内他的臉書、Google帳號接連遭駭，臉書帳號被更名英文「Eliaabeth Olsen」，頭像也改為女性圖片，他救回Google帳號，臉書帳號卻救不回還遭停權處分。

他說，當晚深夜公告發出後，昨天接到無數媽祖信徒來電加油打氣，並熱情協助提供解決方案，讓他更有勇氣面對難題，4日一早接到專業人士的協助，讓他在不到一天的時間就將原本被盜的帳戶取回，感謝白沙屯媽祖及那麼多善心人士的幫忙，讓各臉書社群都恢復正常運作。駭客疑似從國外進行竄改，刑事局及警方已展開追查。

駱調彬的聲明還感謝台北市長蔣萬安、新北市立委羅致政、苗栗縣立委陳超明、彰化縣立委陳秀寶、法務部調查局台中市調查處資通安全科、刑事局及苗栗縣通霄分局、Meta台灣公司臉書台灣公司及許多善信大德的協助。

白沙屯媽祖粉絲團等4個臉書社群管理員駱調彬帳號被駭，不到一天已取回帳戶，他發出聲明向各界表達謝意。圖／駱調彬提供
白沙屯媽祖粉絲團等4個臉書社群管理員駱調彬帳號被駭，不到一天已取回帳戶，他發出聲明向各界表達謝意。圖／駱調彬提供

白沙屯媽祖 社群 粉絲

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