桃園捷運施工影響店家生意 房屋稅減不如台北 明年檢討

桃園市捷運綠線預計最快要116年通車，其中3個工程標107、108年先後動工，市議員呂林小鳳等人指出，工地周邊店家要長期忍受交通黑暗期，不只1樓店面，連2樓以上包括巷弄的商店生意大受影響，但是能享有的房屋稅調降比率卻不如台北市。

地方稅務局表示，房屋稅是地方稅，徵收規定的修法要送議會審查通過，捷運工地周邊的店家已經有減免房稅，包括因施工交通全阻斷者房屋稅7折，未全阻斷1樓店面稅打8折，2樓以上9折，110年起工地影響範圍內的巷弄房稅9折還是全國首創。今年年捷運施工影響周邊房屋已核准減徵合計5110件，減徵金額1168萬元。

地稅局表示，房屋稅法每3年檢討修訂，地價評議委員會明年就要再檢房屋稅等相關稅收辦法，今年6月會先成立籌備會，屆時也會有兩名議員代表參與，到時候可以討論捷運等公共工程工地周邊房屋稅率調降的問題，包括對稅損的影響程度。

民進黨籍議員呂林小鳳、陳雅倫與國民黨籍議員朱珍瑤上月底在議會質詢時，都反映地方心聲，指捷運綠線施工對八德區介壽路段鬧區周邊生意影響很大，捷運全線通車最快116年底，店家從107年10月GC01標（高架）動工起，工地圍籬、交通阻塞影顯著影響生意，往後好幾年都是這樣的狀態。

呂林小鳳指出，台北市對道路施工影響店家生意的房屋稅率1樓未全阻斷減30％，2樓以上調降20％，桃園市未全阻斷1樓為20％，2樓以上包括巷道都按9折計算，合理嗎？桃園市的大樓2樓開店使用率高，像美容美甲、書店、按摩因為租金成本比1樓低很多，多開在2樓，捷運施工生意大受影響，房屋稅率調降卻不如台北市，蘆竹區也有同樣的情形。