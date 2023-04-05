快訊

蘋果iPhone全螢幕時代要來了？知名分析師爆料「動態島從這代說掰掰」

連假結束別傷心！星巴克1日限定「買1送1」 特大杯飲料喝起來

BBC：台灣陷入危險三角戀 有可能被愛到死？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園捷運施工影響店家生意 房屋稅減不如台北 明年檢討

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
捷運施工影響周邊店家生意，地稅局表示明年可以檢討房屋稅降幅。記者鄭國樑／攝影
捷運施工影響周邊店家生意，地稅局表示明年可以檢討房屋稅降幅。記者鄭國樑／攝影

桃園捷運綠線預計最快要116年通車，其中3個工程標107、108年先後動工，市議員呂林小鳳等人指出，工地周邊店家要長期忍受交通黑暗期，不只1樓店面，連2樓以上包括巷弄的商店生意大受影響，但是能享有的房屋稅調降比率卻不如台北市。

地方稅務局表示，房屋稅是地方稅，徵收規定的修法要送議會審查通過，捷運工地周邊的店家已經有減免房稅，包括因施工交通全阻斷者房屋稅7折，未全阻斷1樓店面稅打8折，2樓以上9折，110年起工地影響範圍內的巷弄房稅9折還是全國首創。今年年捷運施工影響周邊房屋已核准減徵合計5110件，減徵金額1168萬元。

地稅局表示，房屋稅法每3年檢討修訂，地價評議委員會明年就要再檢房屋稅等相關稅收辦法，今年6月會先成立籌備會，屆時也會有兩名議員代表參與，到時候可以討論捷運等公共工程工地周邊房屋稅率調降的問題，包括對稅損的影響程度。

民進黨籍議員呂林小鳳、陳雅倫與國民黨籍議員朱珍瑤上月底在議會質詢時，都反映地方心聲，指捷運綠線施工對八德區介壽路段鬧區周邊生意影響很大，捷運全線通車最快116年底，店家從107年10月GC01標（高架）動工起，工地圍籬、交通阻塞影顯著影響生意，往後好幾年都是這樣的狀態。

呂林小鳳指出，台北市對道路施工影響店家生意的房屋稅率1樓未全阻斷減30％，2樓以上調降20％，桃園市未全阻斷1樓為20％，2樓以上包括巷道都按9折計算，合理嗎？桃園市的大樓2樓開店使用率高，像美容美甲、書店、按摩因為租金成本比1樓低很多，多開在2樓，捷運施工生意大受影響，房屋稅率調降卻不如台北市，蘆竹區也有同樣的情形。

捷運 議員 桃園

延伸閱讀

八德派出所重建不納公設 當地民代要求應朝多功能規劃

綠營批荒廢市政 侯友宜：每天都在拚捷運、公托

裝太陽能板 有條件免房屋稅

台北捷運哪裡看到的正妹最多？ 網力推「2線2站」：又擠又香

相關新聞

桃園又見大秘寶？藍爆4市場改建「複製毛胚屋模式」

桃園市前市長鄭文燦任內整修平鎮區新富市場、桃園區新永和市場、桃園區東門市場、中壢區第一市場，但議員舒翠玲爆料，直指4大市...

桃園捷運施工影響店家生意 房屋稅減不如台北 明年檢討

桃園市捷運綠線預計最快要116年通車，其中3個工程標107、108年先後動工，市議員呂林小鳳等人指出，工地周邊店家要長期...

台72線公路施工 明起約6公里東行路段將封路管制16天

公路總局苗栗工務段辦理台72線東西向快速公路坡面保護與橋梁維修，明天（6日）至4月21日每天上午9點到下午5點管制車輛通...

八德派出所重建不納公設 當地民代要求應朝多功能規劃

桃園八德區八德派出所建物老舊屬違建，警察局預計拆除里民活動中心及區公所停車場重建，當地民代及里長認為，應考量鄰近居民需求...

桃園超大規模祭祖活動 海內外8000人齊聚慎終追遠

桃園新屋區葉家祭祖每年都為眾所矚目的大事，海內外各地的葉家子孫都會前往葉五美公祖塔前祭祖，今年約有8000名後代一同到現...

竹縣30億土地逾期未辦繼承 最終將公開標售或登記國有

新竹縣政府統計縣轄逾期1年未辦繼承的土地與建築物，截至3月22日，地政機關列冊管理的土地有3826筆（面積約125萬平方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦