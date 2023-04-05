台72線公路施工 明起約6公里東行路段將封路管制16天
公路總局苗栗工務段辦理台72線東西向快速公路坡面保護與橋梁維修，明天（6日）至4月21日每天上午9點到下午5點管制車輛通行，將封閉客屬大橋到出磺坑匝道長5.8公里的東行路段。苗栗工務段提醒，屆時要前往獅潭、大湖的車輛請行駛替代道路。
苗栗工務段表示，施工封路期間車輛請從客屬大橋路口左轉匯出，續行平面道路119甲線接台6線替代道路往東接台3線；或至台6線公路27公里125公尺出磺坑匝道接回台72線主線，續往東行駛再接回台3線。
苗栗工務段指出，這次封閉改道施工，是為改善台72線27公里450公尺前的坡面落石災害，提升用路人車通行安全；為降低施工管制影響，特別避開每日上班尖峰時段，延後於每天上午9點才開始封閉管制，並將派員在出礦坑匝道以人員指揮引道方式加強車流疏導。
另外，為了加速工程執行所需與通行安全考量，每天下午5點到隔日上午9點，工區範圍內27公里200公尺至700公尺路段僅開放內車道通行，外車道仍維持施工封閉，請用路人車行經工區務必減速慢行，並依相關施工標誌規定行駛。
施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工及施工動態訊息，可收聽FM94.5警廣路況廣播，或查詢公路總局網頁訊息公告、智慧化省道即時資訊服務網。
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