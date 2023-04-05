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八德派出所重建不納公設 當地民代要求應朝多功能規劃

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
八德派出所建物老舊，警察局預計拆除里民活動中心及區公所停車場重建，當地民代及里長認為，應考量居民需求，興建多功能場館。記者陳右豪／攝影
八德派出所建物老舊，警察局預計拆除里民活動中心及區公所停車場重建，當地民代及里長認為，應考量居民需求，興建多功能場館。記者陳右豪／攝影

桃園八德區八德派出所建物老舊屬違建，警察局預計拆除里民活動中心及區公所停車場重建，當地民代及里長認為，應考量鄰近居民需求，興建多功能場館，但警察局回應經費有限，且會影響安全，建議另覓地點。

根據警察局的簡報指出，目前八德派出所建物不符法規違建，且有廳舍老舊、內部空間不足等問題，預定拆除整併鄰近活動中心及區公所停車場，新建占地1000坪，地上3層，地下1層的派出所暨交通警察分隊辦公廳舍。

警察局表示，重建完成的辦公廳舍，未來將容納八德所及交通分隊之執行勤務及辦公處所，若再納入活動中心，空間將不敷使用。且工程總經費有限，若再將其他需求納入，除預算不足，也會有安全問題，建議另覓尋妥適地點。

民政局表示，目前新活動中心已規劃在八德社會住宅1樓，目前為興仁、福德、興中3個里共用，前市府曾規劃每個里都要興建活動中心，並朝多功能設施規劃，目前沒有收到警局反應要朝此方向規劃。

議員呂林小鳳在會議中指出，新辦公廳舍因緊鄰八德區公所，應該要解決民眾洽公的停車問題，並與議員楊朝偉共同提案要求警察局應該將活動中心設在頂樓，將派出所結合在地民眾做最大化利用。

議員許家睿表示，全國已有許多共構派出所的案例，像新北市的派出所有和社宅、捷運站、健身中心等共構，而高雄市還和圖書館一起共構。安全的問題可以設計來克服，警察局可借鏡其他縣市的經驗。

興仁里長簡玉芳表示，如果可以共構的話最好；福德里長呂宜政表示，希望派出所重建能規劃多功能設施，或是舊圖書館空間可拿來使用；興中里長高資穎表示，社宅的活動中心檔期已經飽和，希望能多規劃新的空間。

警察 議員

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