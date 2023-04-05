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慎終追遠 公館傅學鵬家族千人祭祖

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗前縣長傅學鵬家族及傅姓宗親，上午依傳統在公館鄉大坑村來台祖常達公清河墓園祭祖，長長的供桌擺滿各式供品、牲禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗前縣長傅學鵬家族及傅姓宗親，上午依傳統在公館鄉大坑村來台祖常達公清河墓園祭祖，長長的供桌擺滿各式供品、牲禮。記者胡蓬生／攝影

今天是清明節，苗栗前縣長傅學鵬家族及傅姓宗親，上午依傳統在公館鄉大坑村來台祖常達公清河墓園掃墓，各地子孫上千人參與，祭天、祭地並行三獻禮祭祖，還發放獎學金、敬老金、生育獎金，祭祖場面熱絡，是縣內大型的家族祭祖場景，更發揮慎終追遠、承先啟後的精神。

傅氏宗親會指出，傅家來台祖常達公在清朝乾隆年間到公館鄉五谷岡開墾，迄今已近270年；客家人傳統在元宵節後一天掃墓，1992年傅家重修墓園，因宗親散居各地，因此改在清明節假日掃墓，至今維持傳統祭儀，族親也藉祭祖聯絡感情，今天祭祖儀式結束後，中午並席開百桌聚餐。

祭祖典禮由傅學鵬和宗親代表主祭，在八音伴奏聲中率眾子孫向先祖祭拜，依古禮行三獻禮，上午清河墓園一大早就聚集各地來的鄉親，扶老攜幼，長長的供桌擺滿各式供品、牲禮，祭祀神明和傅家先祖的金銀紙，堆得如座小山。

宗親會總幹事傅家木指出，傅家來台祖常達公是第十三世，目前子孫輩份最高是十八世，傅學鵬前縣長是第廿世，最晚為廿三世；鑑於現今社會少子化現象，2018年開始宗親會在祭祖典禮發放生育獎金鼓勵生育，每胎3000元、第三胎5000元，另外獎學金、敬老金都依例持續頒發給參加祭祖宗親。

獎學金採申請制，大學2000、研究所2500元，今年有10人申請 ，敬老金表達心意，80歲1000元、90歲以上2000元。今年生育獎金有7人申請，生育津貼主要是象徵性質，當紅包恭賀並提醒宗親子弟重視少子化問題，鼓勵大家生育傳承後代。

苗栗前縣長傅學鵬家族及傅姓宗親，上午依傳統在公館鄉大坑村來台祖常達公清河墓園祭祖。記者胡蓬生／攝影
苗栗前縣長傅學鵬家族及傅姓宗親，上午依傳統在公館鄉大坑村來台祖常達公清河墓園祭祖。記者胡蓬生／攝影
苗栗前縣長傅學鵬家族及傅姓宗親，上午依傳統在公館鄉大坑村來台祖常達公清河墓園掃墓，各地子孫上千人參與。記者胡蓬生／攝影
苗栗前縣長傅學鵬家族及傅姓宗親，上午依傳統在公館鄉大坑村來台祖常達公清河墓園掃墓，各地子孫上千人參與。記者胡蓬生／攝影
苗栗前縣長傅學鵬家族及傅姓宗親，上午依傳統在公館鄉大坑村來台祖常達公清河墓園掃墓，各地子孫上千人參與。記者胡蓬生／攝影
苗栗前縣長傅學鵬家族及傅姓宗親，上午依傳統在公館鄉大坑村來台祖常達公清河墓園掃墓，各地子孫上千人參與。記者胡蓬生／攝影

生育 少子化 清明節

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