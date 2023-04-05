桃園超大規模祭祖活動 海內外8000人齊聚慎終追遠

桃園新屋區葉家祭祖每年都為眾所矚目的大事，海內外各地的葉家子孫都會前往葉五美公祖塔前祭祖，今年約有8000名後代一同到現場祭祖，也是疫情後最盛大1次祭祖，更有遠從美國返台並攜外國男友一同體驗的葉家子孫；桃園市長張善政今也出席祭祀活動並祝福葉氏子孫繼續彰顯葉氏傳統，身體健康、事業順利。

葉家子孫人數眾多遍布多海內外，而每年的清明祭祖也都吸引大家一同相聚。葉春日公派下協進會理事長葉國傑指出，去年受疫情影響縮小規模，為避免成祭祖活動成為疫情破口，因此僅約1500人參與。

葉國傑說，今年為疫情趨緩後最盛大1次，共約8000名海內外子孫一同參與。在每年祭祖前，祖先有傳承一個傳統，由每房會有2位經理人，協助各房打點祭拜相關事宜及開理監事會。

葉國傑說，從老祖宗就是規定要在4月5日清明節當天掃墓，已傳承15代約200年的祭祀傳統，宗親之間除了以虔誠之心祭祀祖先，也能藉此聯絡交流感情。

住在美國的葉婷妤交了1名美國男友比拉，這次也特地帶男友回來體驗葉家獨有的盛大祭祖文化，及了解台灣人慎終追遠精神。比拉表示，看到人山人海覺得很感動及特別，美國從未見過，不過拿香、燒金紙的煙滿大的。

新屋在地葉家子孫也說，看到各地子孫齊聚很感動，也很開心許多家庭也都在繼續帶著小朋友一同前來祭祖，讓葉家精神持續傳承。