快訊

戰機編號不怕4！ 但有不吃醉雞、同期畢業不共駕傳統

衝擊瞬間曝光！貨櫃翹起直撞陸橋 路過駕駛人都嚇傻

玩台南不如去沖繩？國旅2天1夜花費破萬 網抓出關鍵

桃園超大規模祭祖活動 海內外8000人齊聚慎終追遠

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
住在美國的葉婷妤（前）交了1名美國男友比拉（後右2），這次也特地帶男友回來體驗葉家獨有的盛大祭祖文化記者翁唯真／攝影
住在美國的葉婷妤（前）交了1名美國男友比拉（後右2），這次也特地帶男友回來體驗葉家獨有的盛大祭祖文化記者翁唯真／攝影

桃園新屋區葉家祭祖每年都為眾所矚目的大事，海內外各地的葉家子孫都會前往葉五美公祖塔前祭祖，今年約有8000名後代一同到現場祭祖，也是疫情後最盛大1次祭祖，更有遠從美國返台並攜外國男友一同體驗的葉家子孫；桃園市長張善政今也出席祭祀活動並祝福葉氏子孫繼續彰顯葉氏傳統，身體健康、事業順利。

葉家子孫人數眾多遍布多海內外，而每年的清明祭祖也都吸引大家一同相聚。葉春日公派下協進會理事長葉國傑指出，去年受疫情影響縮小規模，為避免成祭祖活動成為疫情破口，因此僅約1500人參與。

葉國傑說，今年為疫情趨緩後最盛大1次，共約8000名海內外子孫一同參與。在每年祭祖前，祖先有傳承一個傳統，由每房會有2位經理人，協助各房打點祭拜相關事宜及開理監事會。

葉國傑說，從老祖宗就是規定要在4月5日清明節當天掃墓，已傳承15代約200年的祭祀傳統，宗親之間除了以虔誠之心祭祀祖先，也能藉此聯絡交流感情。

住在美國的葉婷妤交了1名美國男友比拉，這次也特地帶男友回來體驗葉家獨有的盛大祭祖文化，及了解台灣人慎終追遠精神。比拉表示，看到人山人海覺得很感動及特別，美國從未見過，不過拿香、燒金紙的煙滿大的。

新屋在地葉家子孫也說，看到各地子孫齊聚很感動，也很開心許多家庭也都在繼續帶著小朋友一同前來祭祖，讓葉家精神持續傳承。

張善政今到場表示，葉五美公祭祖是台灣規模最大的祭祖傳統，約270年前，葉春日公來台在新屋一帶建立家業，其5個孫子分別以「榮、華、富、貴、春」命名，榮華富貴春正代表人生最美的5件事，因此稱為「葉五美公」；而後葉氏後代持續傳承繁衍、開枝散葉，讓全世界每處角落都有葉姓子孫，可說是祖上積德。祝福葉家子孫持續開枝散葉。

桃園新屋區葉家祭祖每年都為眾所矚目的大事，桃園市長張善政（左5）今也出席祭祀活動並祝福葉氏子孫。記者翁唯真／攝影
桃園新屋區葉家祭祖每年都為眾所矚目的大事，桃園市長張善政（左5）今也出席祭祀活動並祝福葉氏子孫。記者翁唯真／攝影
桃園新屋區葉家祭祖每年都為眾所矚目的大事，海內外各地的葉家子孫都會前往葉五美公祖塔前祭祖，今年約有8000名後代一同到現場祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園新屋區葉家祭祖每年都為眾所矚目的大事，海內外各地的葉家子孫都會前往葉五美公祖塔前祭祖，今年約有8000名後代一同到現場祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園新屋區葉家祭祖每年都為眾所矚目的大事，海內外各地的葉家子孫都會前往葉五美公祖塔前祭祖，今年約有8000名後代一同到現場祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園新屋區葉家祭祖每年都為眾所矚目的大事，海內外各地的葉家子孫都會前往葉五美公祖塔前祭祖，今年約有8000名後代一同到現場祭祖。記者翁唯真／攝影

疫情 美國

延伸閱讀

兒童節細數育兒政策 張善政：當桃園爸媽的「神隊友」

桃園教團爭取「兒童節禮物」 盼幼教師生比降為1:12

影／兒童萌樣問答吸睛 張善政：育兒補助打造桃樂園　　

公布第1波桃園前市府工程體檢缺失 張善政：當然會有第2波

相關新聞

桃園超大規模祭祖活動 海內外8000人齊聚慎終追遠

桃園新屋區葉家祭祖每年都為眾所矚目的大事，海內外各地的葉家子孫都會前往葉五美公祖塔前祭祖，今年約有8000名後代一同到現...

桃園又見大秘寶？藍爆4市場改建「複製毛胚屋模式」

桃園市前市長鄭文燦任內整修平鎮區新富市場、桃園區新永和市場、桃園區東門市場、中壢區第一市場，但議員舒翠玲爆料，直指4大市...

竹縣30億土地逾期未辦繼承 最終將公開標售或登記國有

新竹縣政府統計縣轄逾期1年未辦繼承的土地與建築物，截至3月22日，地政機關列冊管理的土地有3826筆（面積約125萬平方...

生命園區說明會 新豐贈4500把青菜號召鄉親站出來

新竹縣政府擬在湖口鄉新建縣立生命紀念園區，本周六將於新豐舉辦說明會，新豐民眾徐勝凌與鄉民代表姜政焜合資4500把青菜於當...

愈吵愈旺？ 桃園神社單日破5000遊客

桃園神社因請回日本神祇引發爭議，甚至傳出觀光人潮減少，攤商反映吃不消，引發藍綠營議員論戰；不過，神社園區因清明連假和天氣...

竹市關埔建空橋 科管局將專案補助

新竹市政府規畫在關埔重劃區興建全區空橋，首座慈雲路空橋預計年底發包開工；由於後續空橋系統興建費用龐大，國民黨立委鄭正鈐要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦