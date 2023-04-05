桃園又見大秘寶？藍爆4市場改建「複製毛胚屋模式」

桃園市前市長鄭文燦任內整修平鎮區新富市場、桃園區新永和市場、桃園區東門市場、中壢區第一市場，但議員舒翠玲爆料，直指4大市場改建「宛如複製毛胚屋模式」，預算平均漲幅達原始經費10%以上，追加預算還是用在增加空調設備、排油煙管、瓦斯管線等「市場本來就該有的項目」，批評是浪費公帑。

市府經發局則回應，各市場招標時單價和同期工程比較皆已偏低，後續追加預算也分別因配合捷運改變工法、攤商需求協調及使用規畫變更等原因，依相關程序爭取追加預算，強調4大市場造價並未過高。

「這4個市場改建後有3個共同特色，第一造價高昂，第二變更次數多，第三變更內容都很低級！」舒翠玲列舉4大市場的改建金額，其中，新富市場耗資5億7500萬，最後花費比第一次招標增加13％；新永和市場花4億5700萬，增加23％預算；東門市場花7億2200萬，增加12％預算；中壢第一市場也耗資7億以上。

舒翠玲表示，這些市場造價高昂，新富市場、東門市場平均一坪花費11萬、新永和市場一坪更達12萬4000元，內裝卻讓人搖頭嘆息，包括空調設備、採光天井、排水系統、電動鐵捲門、排油煙管、瓦斯管線都是後續追加預算才建置，「這不是市場本來就該有的嗎？為什麼要不斷變更、增加經費才能蓋好1座市場？」

舒翠玲表示，市府本可以靠市場興利，花這麼多錢卻蓋出「平均造價比任何民間單位都還要高昂的毛胚屋」，之後再以便宜價格轉租給業者，以新富市場為例，承租的全聯要付65年租金，市府才能回本，這算盤怎麼打都不划算，質疑當初為何不採用BOT或促參法等方式，和民間單位合作？

對此，經發局表示，平鎮新富、東門市場、中壢第一皆為多功能使用的市場大樓，各市場招標時單價和同期工程比較皆已偏低，其中新永和市場招標時因標價過低而流標2次；另中壢第一市場、新永和市場、東門市場分別因配合捷運工程、攤商需求及使用規畫變更追加預算，也都有依照相關程序爭取。