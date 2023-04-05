竹縣30億土地逾期未辦繼承 最終將公開標售或登記國有

新竹縣政府統計縣轄逾期1年未辦繼承的土地與建築物，截至3月22日，地政機關列冊管理的土地有3826筆（面積約125萬平方公尺）、建物105棟（面積近1萬平方公尺），土地總價值近30億元。縣府地政處提醒，超過期限未辦繼承登記的房地產，經列冊管理15年後仍未辦理，將依法移請財政部國有財產署公開標售，若5次未標出，則直接登記為國有，請繼承人們多加留意，別喪失自身權益。

縣府地政處表示，逾期未辦繼承登記不動產，將由各地政事務所自4月1日起公告至6月30日止，公告案件約有907位被繼承人(已死亡之權利主體)，公告資料將揭示於土地所在地政事務所、土地所在地鄉（鎮、市）公所、被繼承人登記簿及死亡時戶籍所在鄉（鎮、市）公所及村、里辦事處。

地政處說明，不動產所有權人死亡後，繼承人應在6個月內申請繼承登記，逾期需繳納罰鍰，如果超過1年未辦繼承登記者，地政機關公告後列冊管理15年，列管期滿則移請財政部國有財產署辦理公開標售，其標售所得價款將存入國庫，繼承人可依法定應繼分領取，但若經5次標售未標出時，即登記為國有，對繼承人影響很大，呼籲民眾儘速辦理繼承登記。

地政處為保障繼承人權益，訂於4月29日、5月1日及5月6日，分別在竹北、新湖、竹東地政事務所舉辦3場宣導說明會，活動當天將邀請國稅局、稅務局及地政士提供相關繼承登記諮詢。

地政處並提醒，土地須經登記始得處分，如果繼承人因為人數眾多或協議未果，建議可由一人向地政事務所先申請繼承登記為「公同共有」，之後全體繼承達成協議後，再向地政事務所申請遺產分割事宜。