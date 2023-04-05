生命園區說明會 新豐贈4500把青菜號召鄉親站出來

新竹縣政府擬在湖口鄉新建縣立生命紀念園區，本周六將於新豐舉辦說明會，新豐民眾徐勝凌與鄉民代表姜政焜合資4500把青菜於當天發送，鼓勵關心此議題的鄉親勇敢站出來，為守護家園發聲。

新竹縣政府將於4月8日上午在新豐鄉忠孝公園將會舉辦殯葬園區設置說明會，新竹縣府日前曾於湖口舉辦首場說明會，當天聚集抗議民眾，針對地方疑慮提出看法，現場也高掛「拒絕湖口淪為殯葬鄉」等白布條。本周六新竹縣府將在新豐辦第二場說明會，預計現場仍會聚集大批民眾，齊聚表達新豐在地的心聲。

姜政焜、徐勝凌指出，地方發起反對連署迄今已超過5萬人，日前兩人更北上總統府及國防部遞交陳情書，希望中央重視當地民意，收回土地重新規劃，未來應用於老人長照、弱勢長者收容及婦幼醫療等需求，真正照顧新豐和湖口地區的民眾。

兩人說，湖口鄉有兩大工業區，約有7萬餘工作者，塞車是當地之痛，要在主要幹路上興建生命園區，已引起新湖二區鄉民極力反彈。其次，湖口鄉波羅村已有私立長生天生命園區，若在該區再蓋規模更大的生命園區及火葬場，將嚴重影響當地生態環境及危害健康。