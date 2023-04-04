難怪不讓行人？網紅批竹縣宣導「騎鐵馬不靠邊變廢鐵」 竹縣府回應了

網紅Cheap指出，新竹縣道安會報刊登標題為「騎車不靠邊，鐵馬變廢鐵」廣告，這廣告是在檢討弱勢嗎？馬路應屬所有用路人。新竹縣政府表示，未來宣導會更加謹慎，顧及多元用路人。

Cheap今天在臉書（Facebook）發文並附上圖片，其中圖片為標題是「騎車不靠邊，鐵馬變廢鐵」的報紙廣告，由新竹縣道安聯繫會報等單位署名。他說，「這是三小檢討弱勢的廣告？偌大的縣府上上下下沒人發現這廣告有問題」？

他指出，政府不斷花錢教育弱勢禮讓汽車，卻不願宣導正確觀念，「開車的路權沒有比較大，道路不是為車子而設計、不是只有汽車可以走」，馬路是屬於所有用路人的。

Cheap表示，馬路爛成這樣，沒有人行道、單車道，「路邊違停…不取締、不能檢舉」，卻宣導單車靠邊騎，但路邊隨便開車門擊殺了多少機車、單車騎士？

他指出，台灣自以前到現在都是「車本思維」，政府不斷花錢宣導、洗腦行人及機車族等弱勢需禮讓汽車，甚至還有「馬路如虎口」這些口號，但仔細想想，根本是腦殘口號，「難怪台灣駕駛橫衝直撞、不讓行人」。

對此，新竹縣政府向中央社記者表示，此廣告為110年度的道安廣告，並非最近才登出，在過去2年也沒有類似的文案再作為廣告內容。

新竹縣府指出，道安聯席會報旨在宣導各方用路人車注意安全，並尊重各種形式的人、車路權，縣府未來在製作各項廣告宣導也會更加謹慎，顧及多元交通使用者及用路人立場。