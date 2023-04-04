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桃園親子罕見體驗橫渡搶救驚呼 大帆布掃墓防災印象深

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭消防分隊消防宣導體驗營，親子難得體驗橫渡、滑降搶救緊張氣氛，覺得很有意義。圖／龍潭分隊提供
龍潭消防分隊消防宣導體驗營，親子難得體驗橫渡、滑降搶救緊張氣氛，覺得很有意義。圖／龍潭分隊提供

桃園市消防局第四大隊龍潭分隊今天舉辦消防宣導體驗營，邀請龍潭年輕父母帶著小1、小2學童或幼兒400人參與，小朋友與父母參與地震、射水體驗和演練CPR，現場難得體驗橫渡、滑降緊張驚呼氣氛，分隊長郭明忠下午展示，各項防災體驗和清明掃墓宣導，也展示清明掃墓繪畫成果及製成繪圖大帆布宣導。

龍潭分隊上月辦理龍潭區國小「清明掃墓四不二記得」創意徵圖活動，針對清明掃墓防災，由小朋友發揮創意發想繪畫，加深防災觀念，郭明忠說，各校選出前3名作品表揚，宣導學童防災，並趁今天宣導體驗營舉辦，該分隊將得獎作品完成掃描後排版，製成2幅大帆布掛出展示，該帆布預定明年清明節掃墓、車巡宣導。

這項消防宣導體驗營，讓150名學童或小小學童由父母親陪伴下，分別體驗消防衣著裝、射水、學習滅火器操作、進行地震體驗、橫渡體驗及山域搶救體驗，親子一起學習CPR救護操作及認識住警器解說宣導，尤其在龍潭分隊旁設置AB消防訓塔，親子幾乎首次一起體驗橫渡、滑降，讓小朋友體驗感受拉繩救人，不少親子罕見體驗，覺得很有意義。

郭明忠表示，這次體驗營宣導防災觀念，射水、地震和橫渡體驗和滅火器操作、CPR演練最受歡迎，尤其分隊旁AB消防訓練塔，讓親子一起體驗橫渡、滑降操作，讓許多父母親子都是第一次體驗，留下深刻印象，也對掃墓不燒雜草、不隨意丟菸蒂、不燃放爆竹、不讓冥紙飛、記得撲滅餘燼、記得隨手收垃圾「四不二記得」口訣更多認識。

龍潭消防分隊消防宣導體驗營將清明墓繪畫得獎作品製成大帆布展示，明年清掃墓張掛宣導防災。圖／龍潭分隊提供
龍潭消防分隊消防宣導體驗營將清明墓繪畫得獎作品製成大帆布展示，明年清掃墓張掛宣導防災。圖／龍潭分隊提供
龍潭消防分隊消防宣導體驗營，親子CPR操作，學習救人自救，家長覺得很有意義。圖／龍潭分隊提供
龍潭消防分隊消防宣導體驗營，親子CPR操作，學習救人自救，家長覺得很有意義。圖／龍潭分隊提供

親子 清明節

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