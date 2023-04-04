桃園親子罕見體驗橫渡搶救驚呼 大帆布掃墓防災印象深

桃園市消防局第四大隊龍潭分隊今天舉辦消防宣導體驗營，邀請龍潭年輕父母帶著小1、小2學童或幼兒400人參與，小朋友與父母參與地震、射水體驗和演練CPR，現場難得體驗橫渡、滑降緊張驚呼氣氛，分隊長郭明忠下午展示，各項防災體驗和清明掃墓宣導，也展示清明掃墓繪畫成果及製成繪圖大帆布宣導。

龍潭分隊上月辦理龍潭區國小「清明掃墓四不二記得」創意徵圖活動，針對清明掃墓防災，由小朋友發揮創意發想繪畫，加深防災觀念，郭明忠說，各校選出前3名作品表揚，宣導學童防災，並趁今天宣導體驗營舉辦，該分隊將得獎作品完成掃描後排版，製成2幅大帆布掛出展示，該帆布預定明年清明節掃墓、車巡宣導。

這項消防宣導體驗營，讓150名學童或小小學童由父母親陪伴下，分別體驗消防衣著裝、射水、學習滅火器操作、進行地震體驗、橫渡體驗及山域搶救體驗，親子一起學習CPR救護操作及認識住警器解說宣導，尤其在龍潭分隊旁設置AB消防訓塔，親子幾乎首次一起體驗橫渡、滑降，讓小朋友體驗感受拉繩救人，不少親子罕見體驗，覺得很有意義。

郭明忠表示，這次體驗營宣導防災觀念，射水、地震和橫渡體驗和滅火器操作、CPR演練最受歡迎，尤其分隊旁AB消防訓練塔，讓親子一起體驗橫渡、滑降操作，讓許多父母親子都是第一次體驗，留下深刻印象，也對掃墓不燒雜草、不隨意丟菸蒂、不燃放爆竹、不讓冥紙飛、記得撲滅餘燼、記得隨手收垃圾「四不二記得」口訣更多認識。