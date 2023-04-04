狒死事件發酵 清明連假第4天六福村人潮遞減

六福村因狒狒事件遭批，民進黨立委陳瑩、伍麗華日前召開記者會表示抵制六福村相關企業。今天是清明連假第4天，六福村指出，今天截至中午入園人次比昨天減少約1000多人次。

今天是清明連假第4天，六福村向中央社記者表示，今天統計至中午12時入園人次約3895人次，對比昨天同時段統計的入園人次約5135人次，減少約1000多人次。

一名王姓遊客告訴中央社記者，他大約在今天中午抵達六福村，購票時不用排隊，入園後感覺人潮也不多，園內有多項遊樂設施暫停使用、保養中。

另一名林姓遊客說，他是新竹人1年通常會到六福村2至3次，大多是利用連假或假日期間前往，今天園內人潮比過往假日人潮稍少，可能與今天是陰天有關，但不用人擠、天氣也相對涼爽，感覺還不錯。

對於狒狒死亡事件是否會影響遊玩意願，林姓遊客表示，因孩子很喜歡到六福村遊玩，不太會受到影響，但會趁機教育孩子了解照顧動物的重要。

根據六福村官網指出，園內非洲部落「猴園區」及「猛獸區」進行盤查，暫不對外開放；其餘主題遊樂園區正常開放，包含非洲部落－沙漠風暴、小小驛馬車、親親園等設施。

陳瑩、伍麗華3月31日召開「六福村提告獵人，只為掩蓋狒狒之亂疏失」記者會，呼籲六福村改善管理不當情形，「我們要抵制，不會帶孩子去六福村」，直到改善為止；同時也要求林務局調查六福村是否早知道狒狒逸失，以及新竹縣政府要落實盤點六福村內的動物數量等。

林務局會同新竹縣政府、專家學者3月31日前往六福村狒狒區勘查後，要求業者1個月內完成防逃設施改善、教育訓練及緩衝區樹木清理，並在6個月內全面完成園內狒狒晶片植入及登記工作。

新竹縣政府將待1個月改善期滿後，會同專家學者盤查，確認六福村園區的改善狀況。對此，六福村日前表示，全力配合改善。

桃園狒狒27日遭圍捕受槍傷死亡，六福村在28日否認指示獵人開槍，並發布聲明將對獵人提告；29日晚間10時19分發布聲明，坦承狒狒為園區所有並致歉。