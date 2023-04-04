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罕見上千優雅的長腳舞者群覓食 高蹺鴴鳥漫天飛舞壯觀

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市楊梅富岡地區池塘出現高蹺鴴鳥群覓食。圖／彭鈞達提供
桃園市楊梅富岡地區池塘出現高蹺鴴鳥群覓食。圖／彭鈞達提供

桃園市楊梅區富岡地區最近出現上千隻高蹺鴴鳥群，在一處池塘及附近農田覓食，鳥群漫天飛舞「十分壯觀」，喜愛拍攝生態的網友彭鈞達說，他以前曾在宜蘭看到很多高蹺鴴聚集，這次竟在住家附近的富岡池塘看到約上千隻高蹺鴴群聚覓食，令人驚喜。

桃園市野鳥學會榮譽理事長吳豫州表示，高蹺鴴為群聚生活，優雅長腳為特色，喜歡在水不太深的農田覓食，每年春耕季節，農田放水、插秧前後，桃園常見高蹺鴴鳥群出現蘆竹、大園、楊梅、新屋農田及池塘，至少3、400隻到7、800隻，多則上千隻群聚一起覓食，十分壯觀。

被稱「優雅的長腳舞者」高蹺鴴，有極長的腳、呈紅色、嘴細長且尖的明顯特徵，非保育動物，吳豫州說，桃園地區常見高蹺鴴鳥群，包括高蹺鴴冬候鳥、部分在台繁殖留鳥及部分過境鳥群3大類，春耕時飛抵桃園的高蹺鴴鳥群，覓食移動速度快，遇驚嚇就會集體起飛，容易觀察，他呼籲民眾賞鳥愛鳥，儘量遠觀、不要打擾，保護鳥類生態環境。

彭鈞達說，他喜愛生態攝影，曾到處拍攝生態取鏡，最近在住家附近的富岡地區一處池塘，拍到數量龐大的高蹺鴴鳥群覓食，也是他在宜蘭之外，見過數量最多一次，高蹺鴴習性膽小，遇大聲或大動作就會驚嚇飛走，希望民眾觀賞不要驚擾，重視生態保護。

桃園市楊梅富岡地區池塘罕見大量高蹺鴴鳥群聚覓食，十分壯觀。圖／彭鈞達提供
桃園市楊梅富岡地區池塘罕見大量高蹺鴴鳥群聚覓食，十分壯觀。圖／彭鈞達提供
桃園沿海及楊梅、新屋地區春耕常見高蹺鴴鳥覓食，漫天飛舞十分壯觀。圖／吳豫州提供
桃園沿海及楊梅、新屋地區春耕常見高蹺鴴鳥覓食，漫天飛舞十分壯觀。圖／吳豫州提供
桃園市楊梅富岡地區池塘罕見大量高蹺鴴鳥群聚覓食，十分壯觀。圖／彭鈞達提供
桃園市楊梅富岡地區池塘罕見大量高蹺鴴鳥群聚覓食，十分壯觀。圖／彭鈞達提供
桃園沿海及楊梅、新屋地區春耕常見高蹺鴴鳥覓食。圖／蔡木寬提供
桃園沿海及楊梅、新屋地區春耕常見高蹺鴴鳥覓食。圖／蔡木寬提供

鳥群 桃園 賞鳥

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