民進黨竹市黨部兒童節巨城辦捐血活動 送米粉、蒟蒻

民進黨新竹市黨部響應黨主席賴清德發起「捐血一袋、救人一命」捐血活動，今天趁兒童節連假舉辦公益捐血活動，在新竹巨城購物中心邀請民眾挽袖捐血，完成捐血送米粉、蒟蒻等好禮。

根據捐血中心統計，截至4月1日，全台血庫剩下5至6天的庫存量，存量明顯不足。民進黨新竹市黨部因應黨主席賴清德日前要求全台縣市黨部發起捐血活動，今天趁連假響應捐血做公益。

民進黨新竹市黨部今攜手新竹市竹塹騁國際同濟會、東區扶輪社在巨城購物中心辦理捐血活動，在地企業十全特好食品、世輝、國豐米粉等支持贊助，捐血者可獲贈米粉、蒟蒻等，吸引不少黨籍議員等黨公職響應，上百民眾挽袖捐血助人。

民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名今也挽袖捐血，他說這次的公益捐血活動是響應黨主席賴清德號召，展現政黨的社會公益力，市黨部結合地方社團發起公益捐血，期盼號召更多民眾捐血。