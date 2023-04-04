編寫村史保存在地文化 關西上林里6度獲微笑社區標章

新竹縣文化局推動社區總體營造，歷年來吸引眾多社區參加，其中關西鎮上林社區發展協會因自編自寫月刊，甚至村史、繪本、影像故事集等，深化社區營造成果亮眼，讓社區6度獲得微笑社區標章認證的肯定，未來上林社區還將繼續推廣到關西鎮外六里地區，保存在地文化。

社區發展協會總幹事曾宏煇表示，上林社區是在2015年首度參與微笑社區徵選，那時眾人決定以宣傳「社區大小事」為出發點，出版「上林社區月刊」，內容從社區活動紀錄、老照片故事、社區人物專訪、坪林國小學童文章、媽媽私房菜等「大小事」應有盡有，同時和坪林國小合作，邀學童參與社區事務、推廣食農教育。

坪林國小校長余舒蓉因積極參與社區事務，也加入社區營造團隊，因應新課綱上路，她便將校訂課程結合鄉土教育，課程名稱更取名「客庄情」，以上林社區文史當題材，教導學童們認識家鄉。

2020年社區決定將發行月刊所蒐集、累積多年的文史資料，根據「人、文、地、產、景、憶」重整，由教授陳瑞樺、林麗雲指導編纂成10萬多字的「上林村史」，也獲頒2020年A級微笑社區。

發展協會理事長邱春梅說，由於上林村史內容以文字敘述為主，不利長者與幼童閱讀，為求更易推廣，他們發想用繪本說故事，於是由住在上林里的退休校長劉秀雲，透過畫筆搭配易讀的文字，勾勒出村史系列「畫我上林．話鄉情」繪本，印製200多本發送出去，也獲坪林國小列為學童必讀書目。

在編輯上林村史期間，發展協會向在地居民募集到相當多的老照片，內容包括日治時期的坪林國小畢業照、二戰後的嫁娶與農村紀實等，連坪林國小第一屆畢業生、現年近九旬的耆老徐金統畢業證書都有，卻無法盡數收錄。

為了不讓這些老照片失去見諸於世的機會，去年眾人根據每張老照片的時空背景，按圖索驥訪談村里耆老，一一記錄下照片裡的故事，出版成村史系列「上林影像故事」一書，讓讀者可以一窺上林里的變遷與前人的足跡。