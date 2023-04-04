直屬縣長室 苗縣府「為民服務中心」 提供有溫度的服務

苗栗縣長鍾東錦新成立縣府「為民服務中心」直屬縣長室，配置5名機要專員輪值受理民眾陳情案件，面對面提供有溫度服務，鍾東錦期許品質及效率，可以讓鄉親有感。

「苗栗縣民當家熱線1999」提供手機、電話諮詢、轉接、申訴，及派工等服務，鍾東錦上任後，新成立「為民服務中心」，最近揭牌試運作，設在第一辦公大樓二樓副縣長室旁，5名專員排班輪值進駐。

鍾東錦指示各局處，增進與鄉親互動，了解地方需求，中心專員負責辦理陳情案件，並視需求到地方視察，且於必要時安排他接見陳情民眾，各單位接獲專員請求協助陳情案件時，務必積極辦理，以期提供優質的服務品質及效率。

縣府指出，1999熱線、為民服務中心雙軌提供為民服務，其中，1999由話務人員接聽，而為民服務中心專員與民眾面對面，直接溝通交流將更有溫度，也歡迎利用。