竹市府推VR冒險、手機解謎遊戲 邀民眾探索300年竹塹城

新竹市政府大力推動用科技創意推廣在地人文歷史風光，最近於知名數位遊戲平台Steam以及Oculus推出全新VR冒險遊戲「逆光追竹：尋蹟探秘」，也同步推出手機版APP解謎遊戲，民眾可在遊戲中探索竹塹城300年發展的重要歷史事件，一覽不同年代的新竹城市風華，完成景點關卡者可獲得限量小禮物。

竹市府文化局長錢康明表示，高虹安市長鼓勵市府團隊多和科技數位業者相互協力，找出更創新、更前瞻政策作為，「逆光追竹」虛擬城市實境遊戲以及手機版解謎遊戲，結合新竹市歷史發展、人文故事與文化資產空間，就是市府一次跳躍性的嘗試。

市府說明，為鼓勵民眾進一步跟隨遊戲主角的腳步，親自走訪新竹市舊城區，市府同步於APP Store及Google APP推出「逆光追竹：尋蹟探秘」手機版解謎遊戲，歡迎民眾踴躍下載，跟隨遊戲內的地圖暢遊竹塹舊城區。

不同於VR版冒險遊戲，手機版解謎遊戲結合GPS功能，鼓勵民眾親自走訪新竹市舊城區景點，啟動遊戲關卡進行探索與解謎。來新竹市觀光旅遊的民眾，可透過這款手機版遊戲中的GPS指引與景點關卡，以輕鬆有趣的方式網羅城市內的文化資產以及相關小知識，在旅遊的同時一併探索新竹市之美。

「藉由科技和文化的結合，讓民眾能以嶄新的方式，體驗一座城市的發展歷史與文化脈絡」。文化局表示，遊戲內建AR相機功能，可以和活潑逗趣的遊戲角色「AI-88」在景點前合影留念，並可即時將影像分享給朋友們。

另外，完成全部景點關卡的民眾，可至新竹市美術館、新竹市眷村博物館或新竹市玻璃工藝博物館服務櫃台，兌換限量小禮物，歡迎民眾踴躍下載遊戲，一起來漫遊新竹市舊城區。

「逆光追竹：尋蹟探秘」遊戲下載路徑：【Oculus (VR一體機版)】https://reurl.cc/9Vo6zd

【Steam (PC VR、PC版) 】 https://reurl.cc/V8mm9N

【APP Store (iOS版)】https://reurl.cc/LNj51L