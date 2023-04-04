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桃園寶貝潛能中心新莊園 年服務2.4萬人次身心障礙者

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
寶貝潛能發展中心提供感謝各界長期關懷中心，啟用典禮活動上贈感謝狀。圖／寶貝潛能發展中心提供
寶貝潛能發展中心提供感謝各界長期關懷中心，啟用典禮活動上贈感謝狀。圖／寶貝潛能發展中心提供

桃園寶貝潛能發展中心耗時10年募款興建的身心障礙家園3月底啟用，同時擴大身心障礙者的服務量，每年將可以服務2萬4千人次的身心障礙者。座落在桃園、八德區交界亮眼的藍白色地中海風格建築，也讓許多經過的民眾不禁拍照打卡，好奇這棟建築物的用途。

寶貝潛能發展中心將這棟地中海式建築命名為「Philia Garden飛立雅莊園」，Philia在希臘語中代表善良而純潔的友愛，也是寶貝中心希望社會上每個人都能對於身心障礙者可以友善、包容，中文命名為「飛立雅」，有取夢想起飛、生活自立、手足之雅的意涵，期望身心障礙者可以在這座莊園中持續學習生活自立、訓練工作技能，讓人生的夢想從這裡起飛，而能融入社會。

寶貝潛能發展中心主任曾筱歡表示，因身心障礙青年長期在生活及就業中都遇到極大困難，因此在「飛立雅莊園」中設置了烘焙坊、實習咖啡廳及小農場，讓他們能在此處學習調製飲品、烘培點心、廚房烹飪、清潔打掃及代工作業技能，培養身心障礙青年有一技之長，以減輕家中負擔。也希望桃園在地企業及社團，能夠走入莊園與身障青年互動交流，增加他們與人互動與工作訓練的機會，歡迎公司行號或團體舉辦公益活動，洽詢，連絡電話（03）3329319。

「飛立雅莊園」3月底舉辦啟用典禮，由身心障礙青年們組成的「超勇特攻隊」展現開場啦啦隊表演，現場也販售堅果塔、雪Q餅及豆助茶等許多公益產品，都是身心障礙青年們手工製作，展現他們的活力與成果。社會局李玉齡專委表示，看到這群青年們的表現真的很讓人感動，大家可以感受他們的自信與熱情，每一位都非常認真，請大家給予他們更多的支持與鼓勵；新的莊園環境與設備更完善，讓需要的身心障礙者能在這裡持續學習，得到良好的照顧。

啟用典禮當天除了社會局，來賓還有企業、團體和民意代表包括聚賢科技、萬岱豐食品、國巨洋傘、盛弘醫藥、友達永續基金會、利晉工程基金會、國際扶輪3502地區總會、中央大學，一同給身心障礙者支持及鼓勵。

國巨洋傘董事長李銘智等企業負責人、社福團體、民代、中大、社會局都出現中心新莊園啟用典禮。圖／寶貝潛能發展中心提供
國巨洋傘董事長李銘智等企業負責人、社福團體、民代、中大、社會局都出現中心新莊園啟用典禮。圖／寶貝潛能發展中心提供
寶貝潛能發展中心「飛立雅莊園」有地中海風，每年可服務身心障礙者2.4萬人次。圖／寶貝潛能發展中心提供
寶貝潛能發展中心「飛立雅莊園」有地中海風，每年可服務身心障礙者2.4萬人次。圖／寶貝潛能發展中心提供

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