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新竹市4隻搜救犬傳捷報 全通過IRO國際評量認證

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
竹市3隻搜救犬及領犬員（左起簡綱禾與Ica、溫智欽與Clay、黃國峰與Henin）。圖／竹市消防局提供
竹市3隻搜救犬及領犬員（左起簡綱禾與Ica、溫智欽與Clay、黃國峰與Henin）。圖／竹市消防局提供

新竹市消防局擁有4隻搜救犬，參加IRO（International Rescue Dog Organisation）國際搜救犬組織評量檢測，消防局今天開心分享測驗結果，4隻搜救犬均通過IRO國際評量認證；Clay及Ica通過高級認證、Henin通過中級認證及培訓犬Veca也通過初級認證，有助新竹市提升特搜能量。

台灣位處環太平洋地震帶上，竹市還有新城及新竹斷層等2條斷層通過，災害搜救量能格外受重視。市長高虹安日前曾為通過消防署高級認證的搜救犬Clay授予一線二星官階，得知Clay及Ica再次通過國際高級認證，培訓犬Veca也順利取得初級認證給予肯定，盼未來能持續精進竹市特種搜救隊戰力。

竹市消防局長李世恭表示，IRO評量項目包含「服從暨敏捷」及「瓦礫堆搜索」兩大項目，搜救犬需在吵雜環境及突發槍爆聲中完成測驗，且須服從領犬員的指令完成人命搜救任務。

此次領犬員溫智欽、簡綱禾分別帶領Clay及Ica順利通過RHT-B國際搜救犬高級認證，其中Clay原已通過消防署全國搜救犬高級認證，此次則與Ica再一同通過IRO國際搜救犬高級認證。

領犬員黃國峰則帶領Henin，順利通過第二次RHT-A國際搜救犬中級認證，取得未來報考高級認證的資格；領犬員周彥豪則帶領Veca，順利通過RHT-V國際搜救犬初級認證，從培訓犬晉級為初級。

消防局表示，目前新竹市4隻搜救犬均為拉不拉多犬種，此次4隻搜救犬均分別順利通過不同級別的國際IRO評量檢測，未來將持續向更高級別的認證邁進，也希望在培訓後能夠順利投入災害的搜救工作。

新竹市4隻搜救犬全數通過IRO國際檢測評量認證。圖／竹市消防局提供
新竹市4隻搜救犬全數通過IRO國際檢測評量認證。圖／竹市消防局提供
搜救犬Henin與領犬員黃國峰順利通過第二次RHT-A國際搜救犬中級認證。圖／竹市消防局提供
搜救犬Henin與領犬員黃國峰順利通過第二次RHT-A國際搜救犬中級認證。圖／竹市消防局提供

搜救犬 新竹

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