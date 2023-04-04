竹市房屋稅視訊勘查服務破千件 今年擴大推動

房屋稅使用情形變更通常要實地勘察確認，新竹市稅務局近年推出房屋稅視訊勘查服務，經統計勘查件數破千件，使用率達申請案件8成，獲民眾好評；竹市稅務局今天指出，配合高虹安市長「科技導入政策」理念，稅務局今年擴大服務對象至土地增值稅、地價稅申請適用自用住宅用地優惠稅率案件也可採線上視訊勘查服務，歡迎利用。

竹市府稅務局說明，房屋稅是依實際使用情形按月核課，以往民眾申請房屋稅使用情形變更時，承辦人員需與申請人約定時間至現場勘查房屋實際使用情形後才能核定。推出線上視訊服務後，如屬使用情形變更申請等簡易案件，只需於約定時間使用智慧型手機，連上新竹市稅務局網頁，點選視訊客服/房屋e視訊，即可進行線上視訊現勘。

市府指出，隨著網際網路運用的普及，城市治理數位化已成為重要的課題，稅務局積極導入e化服務，推出房屋稅視訊勘查服務後，房屋使用情形變更申請等簡易案件，可配合民眾時間視訊勘查，只需利用手機，免下載APP，不論老少經稅務局同仁循序引導，皆能成功完成視訊勘查服務。