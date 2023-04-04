藍綠吵越兇觀光人潮越多？ 桃園神社單日人潮已破5000

桃園神社迎來日本神祇引發爭議，甚至傳出觀光人潮減少，攤商反應吃不消的情形，引發藍綠營議員論戰，藍營議員批評，請走日本神祇後反而遊客更多，不應該政治操作；綠營議員則是身體力行到場推廣，並回擊藍營顛倒是非，不應該收割。

議員詹江村表示，「忠烈祠請走日本神祇，反而迎來人山人海觀光客，也打臉民進黨說會沒遊客，不信自己泡一趟」，認為民進黨大作文章造謠，說請走日本神祇後，會沒有遊客，如果信民進黨那麼不是傻就是笨，不然就是共犯。

議員牛煦庭表示，樂見人潮回流，也支持廠商繼續經營。他也批評，民進黨議員過度政治操作，期待爭議持續可攻擊市府，但爭議持續不利觀光，若真心愛惜景點，就不要繼續把這裡當政治提款機，回歸文化體驗活動即可。

議員黃瓊慧表示，日前收到攤商陳情，說因神祇被請走，導致人潮銳減。連假前往園區，用消費行動力挺，給攤商打氣加油，並透過發文持續推廣景點。也邀請藍營民代親自到現場推廣，用身體力行取代口水攻擊。

議員魏筠表示，市府本來要求撤掉具有日本意象的擺設，後來他公布公文後又踩煞車，沒有意象等於沒有觀光價值。國民黨的說法是倒果為因，將民進黨努力維護的觀光成果收割，還將市府的錯誤指揮歸咎給民進黨，實在是顛倒是非。

民政局表示，園區因連假開始因天氣因素人潮較少，但第2天人潮開始增加，每日大約都有5000多人次進園區觀光，未來將會與觀光旅遊局、新聞處結合，並與旅行社及觀光業者合作，將此園區列入桃園的特色觀光行程。