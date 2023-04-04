竹市將蓋關埔全區空橋 鄭正鈐爭取竹科管理局專案補助

新竹市政府規畫在關埔重劃區興建全區空橋，首座慈雲路空橋預計年底發包開工；由於後續空橋系統興建費用龐大，國民黨立委鄭正鈐認為竹科管理局每年4000多萬元地方建設補助款不足，要求科管局專案補助關埔空橋建設經費，並提高地方建設經費補助比例。竹科管理局長王永壯應允配合專案補助關埔空橋建設經費。

新竹市關埔地區都市計畫規畫有空橋串連街廓大樓，市長高虹安一上任推動關埔全區空橋規畫跨越銜接路段共12處，以分年分期循序推進。第1期計畫將跨接慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區，目標今年底發包開工，不僅要方便行人往返，也盼藉此增加空橋底下平面道路車流通行時間，有效舒緩竹科周邊交通。

鄭正鈐表示，新竹市政府針對關埔空橋共提4期計畫，目標爭取竹科管理局每年4000多萬元的地方建設補助款推動興建，但竹科管理局對於新竹的地方建設回饋款每年僅4620萬元，根本不夠用。他認為竹科管理局應以專案方式補助關埔空橋建設經費，並提高地方建設經費補助比例。

鄭正鈐提到，新竹市政府公布去年前5大易肇事路口，又以其中以竹科通勤熱點的公道五與慈雲路口肇事件數41件最多。關埔地區的慈雲路是往返竹科、竹北的交通要道，吸引竹科人遷入，周邊社區住戶有8成在園區工作，但當地交通繁重且肇事率高，關埔空橋建設攸關竹科周邊交通安全，竹科不應置身事外。

王永壯應允將關埔空橋建設經費補助以專案方式配合辦理，並強調竹科與地方是共榮發展，竹科管理局絕對不會置身事外。

此外，鄭正鈐也提及依照「科學園區管理局補助地方政府建設經費處理原則」，園區管理局於年度預算得編列園區廠商營業額千分之零點三以下之金額，作為地方建設補助經費，但竹市1年僅4620萬元補助，與補助上限仍有一大段差距。