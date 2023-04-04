紅燈右轉的56秒 苗栗銅鑼客屬大橋頭機車受迫無處停等

苗栗縣道119甲線在銅鑼鄉客屬大橋東邊橋頭，紅燈有56秒開放外側車道右轉119線，但路口機車停等區僅設在外側車道，造成左轉機車無處可停等，號誌、標線讓機車族陷入窘境。

銅鑼鄉民代表徐裕逢最近發現銅鑼鄉客屬大橋東邊橋頭119甲線、119線T字型路口，標線和號誌有矛盾，他指出，119甲線路口紅燈時，機車在外側車道停等，但隨後開放紅燈右轉，騎士避免擋路或被撞，必須移往內側車道，但又沒有設置機車停等區，變成交通違規可能被罰。

他還目睹紅燈右轉汽車駕駛人，還會對在停等區的機車或自行車按喇叭，騎士何其無辜？這款的號誌、標線設計，119甲線外側車道紅燈右轉時，機車到底可以停在那裡？

記者至現場，發現119甲線紅燈約27秒後，緊接著有56秒的紅燈右轉，再變成綠燈，紅燈右轉時，內側車道於開始27秒紅燈，已經停等汽車，機車被迫硬著頭皮往內側車道停等，綠燈再跟著左轉。

苗栗縣政府工務處回應指出，119甲線、119線路口號誌，因搭配大湖草莓季警方交通疏導措施，開放紅燈右轉盡快消化台72線主線的車流，草莓季接近尾聲，遊客車流量已減少，將與警方協調研議適當的號誌管制。