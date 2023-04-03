狒狒後連假六福村爆人潮小人國受惠 桃市推龍潭慢遊

清明連假第三天，許多民眾出遊踏青，新竹六福村遊客爆滿，龍潭區小人國主題樂園今天也是遊客多園區道路塞車，網友抱怨小朋友遊樂設施等半小時以上，桃園市府觀旅局今天下午表示，龍潭區YouBike有13處站點，本月起YouBike暢遊桃園「前1小時」免費，連假最後2天，民眾可騎乘YouBike享受一趟龍潭慢遊。

六福村狒狒事件引發網友號召抵制，不料六福村祭出優惠兒童門票活動，今天吸引人潮塞車，附近龍潭區小人國樂園連假也是人潮，網友爆料今天帶孩子到小人國樂團遊玩，進園塞車之外，玩遊樂設施要等半小時以上。市議員黃敬平說，狒狒事件後，連假期間，未料六福村人潮多，小人國也受益。

桃園市政府觀旅局則推薦連假最後，騎乘YouBike到龍潭享受慢遊，龍潭13個YouBike站點，包括龍潭在龍潭大池、客家文化館、龍潭運動公園、石門大草坪、三坑自然生態公園及中科一號門邊等處，享受騎乘YouBike前往龍潭大池等景點，在中科院一號門邊騎乘前往三坑鐵馬道、沿石門大圳至三坑老街，亦可在三坑自然生態公園騎乘慢遊三坑子自行車道、百年糯米橋「大平虹橋」風光。

黃敬平表示，龍潭旅宿、觀光民宿欠缺，加之路小，多增設YouBike站點有助龍潭景點觀光，騎乘YouBike到龍潭大池、三坑等路線深度慢遊，需要觀旅局要加宣傳或找網紅介紹包裝帶動龍潭景點旅遊。市議員徐玉樹說，龍潭YouBike各站點區塊的自行車道尚未串聯，市府必須趕快串聯起來，方便內、外環景點單車行。

市議員張肇良表示，為推動龍潭景點深度旅遊或慢遊，13處YouBike站點較多集中在龍潭大池等市區景點，除了做為通勤族騎乘，還有石門水庫及步道一些景點未設YouBike站點無法串聯，浪費乘來回時間，需要推 動石門水庫、步道景點增設YouBike站點，擴大龍潭慢遊範圍。