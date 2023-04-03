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竹北紓困金9成用e化發放 18萬市民完成領取

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北6千元紓困金多採用e化發放，4月8日將進入第3階段現金發放。圖／竹北市公所提供
竹北6千元紓困金多採用e化發放，4月8日將進入第3階段現金發放。圖／竹北市公所提供

北市發放6千元竹北市民限定紓困金，3個月來陸續完成發放，其中e化成功申請率高達9成，近18萬人完成領取，3月30日前均已匯款入帳，4月8日將展開第3階段現金發放，市長鄭朝方表示這只是市政e化的第一步，未來將持續推動e化市政服務市民。

鄭朝方今天表示，上任滿100天、短短3個月市公所團隊積極推動執行各項市政改革，其中「竹北6000幸福加倍」紓困金發放已順利完成第1、2階段「溫馨直送」及「e化申請」，近18萬人完成領取，其中第2階段e化共有16萬7806位市民申請，成功率高達98.2%。

e化申請網站」目前已轉型「發放站查詢網站」，提供還未申領民眾輸入身分證字號查詢自己所屬現金領取發放站點。

第3波現金發放將於4月8日至10日進行，分3大區域、設置17個發放站，分為「東區6站」：隘口社區活動中心、東平里集會所、六家國小禮堂、中興社區活動中心、中興里集會所、十興國小禮堂；「中區5站」：仁愛國中、斗崙里集會所、中崙里集會所、中正國小禮堂、竹仁國小禮堂；以及「西區6站」：竹北市農會、新社國小、白地里集會所、麻園國小、尚義里集會所、大義里集會所。

鄭朝方強調，竹北市公所市政e化第一步以紓困金發放揭開序幕，過程需通過戶政、社政、民政、財政、資安、金融、資訊機構等7個系統跨域整合，挑戰越級打怪完成中央級e化層級建置系統，e化申請成功率破9成8，也為公所推動市政e化注入一劑強心針。

北市 鄭朝方 身分證

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