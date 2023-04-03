台72線施工 苗栗銅鑼、公館東行6日起半個月管制交通

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段辦理台72線公館出磺坑路段坡面保護與橋梁維修，4月6日至21日每天上午9點至下午5點封閉銅鑼、公館東行路段，苗栗工務段提醒用路人注意改道。

台72線27公里450公尺公館鄉出磺坑路段，因路旁坡面發生落石災害，苗栗工務段提升用路人車通行安全，施工坡面保護與橋梁維修，特別避開每天上班尖峰時段，延後每天9點封閉管制交通。

苗栗工務段指出，4月6日至21日每天上午9點至下午5點，封閉台72線22公里600公尺銅鑼鄉客屬大橋、119甲線交叉口，至28公里400公尺出磺坑匝道東行路段；每天下午5點至隔天上午9點，工區範圍27公里20公尺至700公尺，僅開放內車道通行，外車道仍維持施工封閉。