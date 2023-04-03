新竹市兒童藝術節 推出聽覺與視覺共融藝術體驗

「2023年新竹市兒童藝術節」開跑第三天，體驗課程內容豐富，市府指出，今年以「文化平權」為理念規畫節目內容，期盼打破個體差異及參與文化藝術活動的限制，因而推出視覺與聽覺的「藝術共融」體驗，透過兒童藝術節找到參與藝術的多元方式，進一步認識及體會到不同身分或族群的世界觀點。

文化局表示，「聽障共融」體驗位於風livehouse的「好奇實驗室」，每日舉辦兩場，為親子共同參加，參與的民眾不限制身份，由劇場導演王珩和聽障藝術家林靖嵐規畫，活動中藉由所有人都擁有的肢體舞動能力，以身體語言取代需要發出聲音的語言，讓大小朋友在共同舞動的過程中找出非語言的溝通模式，正因為聽障獨特的感受能力和他們看待生命的角度不同，讓孩子運用肢體傳遞更細微的內在訊息反應，啟動與周遭更緊密地連結，打開無聲世界中更開闊的溝通管道。

文化局說，「聽障共融」在體驗中讓孩子戴上耳塞，嘗試感受暫時封閉不能使用聽覺的世界，培養孩子們對肢體開發的想像力及表演力。

「視障共融」體驗則位於孔廟廂房的「藝術小天地」，每日舉辦兩場，與國內唯一推動視障者藝術教育的「社團法人臺灣非視覺美學教育協會」合作，課程主要提供給孩子參與，邀請視障與明眼的孩童參加，但明眼的孩童需全程佩戴眼罩，由專業師資帶領孩子們聆聽老師的口述影像引導，帶入自己與家人及動物關係的創作主題，結合觸覺辨識與操作技巧，以不使用眼睛的方式，進行繪畫及雕塑的藝術創作。