新竹市兒童藝術節 推出聽覺與視覺共融藝術體驗
「2023年新竹市兒童藝術節」開跑第三天，體驗課程內容豐富，市府指出，今年以「文化平權」為理念規畫節目內容，期盼打破個體差異及參與文化藝術活動的限制，因而推出視覺與聽覺的「藝術共融」體驗，透過兒童藝術節找到參與藝術的多元方式，進一步認識及體會到不同身分或族群的世界觀點。
文化局表示，「聽障共融」體驗位於風livehouse的「好奇實驗室」，每日舉辦兩場，為親子共同參加，參與的民眾不限制身份，由劇場導演王珩和聽障藝術家林靖嵐規畫，活動中藉由所有人都擁有的肢體舞動能力，以身體語言取代需要發出聲音的語言，讓大小朋友在共同舞動的過程中找出非語言的溝通模式，正因為聽障獨特的感受能力和他們看待生命的角度不同，讓孩子運用肢體傳遞更細微的內在訊息反應，啟動與周遭更緊密地連結，打開無聲世界中更開闊的溝通管道。
文化局說，「聽障共融」在體驗中讓孩子戴上耳塞，嘗試感受暫時封閉不能使用聽覺的世界，培養孩子們對肢體開發的想像力及表演力。
「視障共融」體驗則位於孔廟廂房的「藝術小天地」，每日舉辦兩場，與國內唯一推動視障者藝術教育的「社團法人臺灣非視覺美學教育協會」合作，課程主要提供給孩子參與，邀請視障與明眼的孩童參加，但明眼的孩童需全程佩戴眼罩，由專業師資帶領孩子們聆聽老師的口述影像引導，帶入自己與家人及動物關係的創作主題，結合觸覺辨識與操作技巧，以不使用眼睛的方式，進行繪畫及雕塑的藝術創作。
文化局補充，體驗課程線上報名已額滿，民眾可至攤位排隊領取號碼牌或等候候補名額，請欲參加的民眾於60分鐘前至攤位詢問，一人限取一張號碼牌。另外只要參加「魔力大劇場」、「好奇實驗室」、「藝術小天地」活動，或在「小食大樂市集」消費，一區可獲得一個章，只要在DM上集滿3個章，並點「新竹市文化局」粉專讚（facebook.com/culture.hccg）後，可於現場服務台兌換限量小禮物一份，數量有限，兌完為止。
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