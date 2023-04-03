民代質疑重劃工程緩慢 桃園市府提具體解方

桃園人口成長為全國之冠，居住的需求也越來越高，桃園市境內也陸續推動市地重劃及區段徵收，以便興建住宅及公共設施，但有民代質疑重劃工程進度緩慢，工程統包給工務局已造成負擔超載。地政局長蔡金鐘回應，若順利爭取擴編員額，將可自行辦理重劃工程。

蔡金鐘表示，2008年1月時，桃園當時尚未升格，市府曾裁示所有的建設工程，皆由工務局負責。但因升格後組織編制有擴編，就有在評估成立工程科，像是工務局底下的航空城工程處，就可以把工程業務自行掌控，方便管理。

蔡金鐘說，目前的工程因疫情面臨缺工、缺料等問題，若施工規劃沒有周延，途中遇到變更設計，經費又會增加，最近很多開發區陸續遇到許多需要整合的問題，像是五都都有針對重劃工程成立專責的單位，方便業務的推動。

蔡金鐘說，目前局內評估大約還需要15位的人力，只要有機會得到員額的擴編，會優先考慮成立工程科，將重劃業務的分配、查估、工程由地政局一手主導，對於進度的管控會較為順利。

議員許家睿指出，像在八德區的大勇市地重劃工程1個月的進度僅0.8%，如何能在預定的2024年完工，且重劃區的工程，以往都是由工務局新工處承辦，但因業務繁重，目前大勇市地重劃區的工程就轉由養工處辦理。

議員許家睿認為，養工處主責是本市的路平、燈亮、水溝通，若又承接重劃工程，業務可能會更加繁重，而新工處負責各種新建工程，但目前新建工程太多，新工處已經無法負荷，地政局應該把重劃工程回歸，降低工務局的負擔。